【移居澳洲】偏遠地區工作「永居澳洲」最快最易？

澳洲技術移民偏遠地區擔保簽證（491簽證）也許是現時最易、最快辦到移民澳洲的途徑。（互聯網）

澳洲有自然風光，又有大城市配套，是不少人心中的移民理想地。不過澳洲技術移民簽證類型繁多，要求也有高有低，究竟那種簽證，才最適合自己辦移民？綜觀全局，澳洲「技術移民偏遠地區擔保簽證」（491簽證）也許是現時最易、最快辦到移民的途徑。

去年11月才誕生的澳洲491簽證，取代了原有的489簽證，其重點要求是申請者必須要在澳洲偏遠地區工作及生活，並須獲偏遠地區州擔保或親屬擔保。看似不易，但491簽證其實優點很多，當中包括：

（一）最快3年永居

491屬臨時居留簽證（TR），簽證有效期為5年，但只要在偏遠地區生活工作夠3年，即可申請191簽證（PR）轉為永居。

（二）分數要求低

因為有由州或地區政府（或在偏遠地區生活工作之親屬）提名，申請者可自動加15分，換言之你只須有50分，便可滿足澳洲移民EOI（Expression of Interest）最基本要求的65分。

（三）名額較多

491簽證名額也較多，年配額有1.4萬個，如果加上性質類近的494簽證（偏遠地區僱主擔保簽證），名額更達每年2.3萬個。

（四）偏遠地區範圍廣

澳洲偏遠地區定義其實非常廣，現在除了悉尼（Sydney）、墨爾本（Melbourne）及布里斯本（Brisbane）外，澳洲其餘地方均已被列為偏遠地區，當中包括剛在去年10月被剔除「主要城市」的珀斯（Perth）及黃金海岸（Gold Coast），此外還有新南威爾州地區的臥龍崗（Wollongong）、Newcastle（紐卡斯爾）及Blue Mountain（藍山）地區等，相信可吸引更多技術移民前往當地。

（五）技術移民增加了新職業

為鼓勵移民前往偏遠地區，澳洲政府亦在技術移民職業列表中，新增了數十個新職業，當中包括建築師、外科醫生、科學家、鐵匠、自然療法治療師、動物園管理員等，此外演員、飛機師、護士及木匠亦附合資格。

（六）可享部分永居福利

為確保身在偏遠地區的人能夠安心地工作生活，澳洲特許醫療保險（Medicare）適用範圍擴大到491和494簽證持有人，讓他們可使用澳洲醫保卡（Medicare Card），讓臨時簽證持有人首次可享用跟澳洲永久居民一樣的社會福利和政府服務。

491簽證申請要求

雖然技術移民偏遠地區擔保簽證（491簽證）優點多，但491簽證申請者亦必須要附合以下要求；

＊獲邀年齡在45歲以下

＊職業在偏遠地區491職業清單上

＊通過職業評估

＊通過語言成績要求（例如IELTS每門6分）

＊擁有足夠的澳洲技術移民EOI分數

＊獲州擔保/親戚擔保（州擔保職業須為各州緊缺職業 / 親戚擔保親戚必須在偏遠地區住滿1年）

轉永居須遵守的限制

491簽證申請人與家人，在偏遠地區工作及居住滿3年後，可申請191簽證（PR）轉為永居，但主申請人收入必須達到最低應納稅年薪額53,900澳元（約HK$305,074）。另外簽證持有者亦不能離開偏遠地區，到悉尼、墨爾本或布里斯本等大城市工作和生活，就是地址或電話資料有變化，亦須於14天內通知移民局。還要注意，491簽證持有人3年內不能申請其他技術移民簽證、商業移民簽證、僱主擔保簽證及配偶簽證。

技術移民偏遠地區擔保簽證（491簽證）