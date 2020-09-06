限定版手錶　EVA迷想補完！

堪稱日本動畫界不朽神作《新世紀福音戰士》(EVA)， 即使面世多年，在世界各地仍然粉絲無數，所以有關方面每年也會為粉絲準備許多驚喜。最新福利是EVA與軍規打造的Garmin Instinct系列破格聯乘，全新Instinct Evangelion限定版GPS智慧手錶，錶身採用了與「使徒」抗戰的EVA機和NERV總部主色，並印有EVA迷「眼」熟能詳的NERV蜂巢警報圖案，再配搭運作精準的功能，如以美國軍用標準MIL-STD-810G打造，耐熱耐寒、耐撞擊、耐腐蝕，防水深度達100米，而且錶殼以強化纖維聚合物組成，全面提升強度和耐用性；顯示屏的強化玻璃不但能防刮，且在猛烈陽光下也不會反光，清晰可讀，特別適合白天戶外駕駛時使用，再一次切合EVA駕駛者這個主題。面對這三款造型和實用兼備的手錶，相信EVA迷除了想破解「人類補完計劃」外，還想「補完」手錶一次過據為己有吧！