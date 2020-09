36G咪神崔碧珈(Anita)趁住無落雨就出街跑步,做完運動就梗係要鬆一鬆啦,佢去咗做Spa浸泡泡,認真識歎!佢喺社交網分享浸浴照,雖然冇晒出胸器,但個白滑玉背已經好有睇頭,佢話:「Spa day is the best day of the week!第一次浸泡泡浴。自己加上玫瑰和香薰蠟燭,非常舒服。最近疫情數字有改善,大家繼續齊心抗疫。周末愉快,保持心境開朗。」網友都讚相片好治愈,不過希望佢下次可以拎開啲蠟燭,咁就更加理想嘞!