本日日本：女生必冧！Sanrio群星主題甜品自助餐　

Sanrio旗下卡通角色Hello Kitty、My Melody和Kuromi是不少女生的心頭好，如果將他們變為甜品，粉絲們必定為之瘋狂。大阪希爾頓酒店的Folk Kitchen於9月18日至12月20日將推出自助餐「不思議甜品之森Hello Kitty 、Melody & Kuromi的下午茶派對」，提供超過25款精美甜點。因夏天推出的「夏日甜點季 Hello Kitty & Melody派對」好評如潮，今次再接再厲。派對的主題是在萬聖節10月31日出生的Kuromi施展魔法製造各式甜品。自助餐的甜品琳琅滿目，包括以Hello Kitty朱古力做裝飾的「Mochi Mochi冬甩芭菲」、使用多明尼加朱古力製造的「Kuromi黑心朱古力慕斯」、放上My Melody朱古力的「魔法布丁」等。另外還有黃色底紅色波點蘑菇外形的「肉桂味巴伐利亞蛋糕」、令人聯想到糖果屋蠟燭的「白色蠟燭蛋糕」，還有可愛人仔外形的「檸檬朱古力餅」。此外還有栗子忌廉蛋糕、葡萄接骨木花果凍、三色芝士蛋糕等，色彩繽紛，都是非常吸引的甜品。自助餐還有小量輕食例如咖喱、蘑菇湯、南瓜和蘑菇沙律等。位於酒店1樓的咖啡店MYPLACE亦於同期推出Hello Kitty、My Melody和Kuromi的下午茶Set，使用類似首飾盒的箱子盛載，亦是悠閒嘆Tea的好選擇。

不思議甜品之森Hello Kitty 、Melody & Kuromi的下午茶派對

日期：9月18日至12月20日(11月15日除外）

地址：大阪府大阪市北区梅田1丁目8-8大阪希爾頓酒店

時間：3:00pm~4:30pm

價錢：周一至五成人3.950日圓，小童1,950日圓，周六、日及公眾假期成人4,250日圓、小童2,100日圓