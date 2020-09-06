芫荽化身香氛　你接受嗎？

芫荽、榴槤、臭豆腐可說是世界上最具爭議的3種食物，愛者超愛，厭者連味道都聞不得。臨近中秋，有品牌推出了「芫荽月餅」，已經令不少有芫荽愛好者的家庭眉頭一皺，但如果你以為它已經去到最盡，那就大錯特錯了。

西班牙奢侈品牌LOEWE最近推出了全新居家香氛系列Home Scents，創意總監Jonathan Anderson這次選用了不同的天然植物為主角，推出了11款味道。其中最具爭議性和討論度的莫過於是芫荽（Coriander） 香味的產品。作為食物的它引起了人們的兩極反應，那不知作為香氛又是如何呢？

這次的香氛系列據說是以最原始的植物香味作招來，純正的芫荽香味真是很容易讓人想入非非。除了香氛噴霧外，還推出燭台以及香氛蠟燭等產品，一眾芫荽控想入手不妨到門市或官網看看！

同場加映：6款混入芫荽的香氛、香水

其實把芫荽加入香氣之中並非甚麼新鮮事，有不少品牌早已搶先一步把它加入自己的產品中，而且香氣都意外的好聞，就讓我們盤點這些隱藏於香氛或香水中的芫荽氣味吧！

芫荽香氛：

1.Apothia綠野鮮蹤蠟燭及室內擴香的草本香調由新鮮的胡荽葉、現摘的番茄葉、初榨的萊姆汁及小量辣椒混合調和而成。

2.Bamford紅霞香氛蠟燭和室內擴香擁有豐潤濃郁的琥珀及新鮮胡荽組成薰香氣息，加上岩玫瑰與更深沉的皮革香氣，令人迷醉。

3.LA BRUKET堅持以天然與有機原料組成香氣配方，以香菜味推出了體香噴霧、香氛蠟燭、室內擴香等香氛產品。而其中No 152香菜香氛蠟燭，以香菜與薄荷葉組成清新香味，突破大眾對芫荽的既定印象。

芫荽香水：

1.BON PARFUMEUR #701馥奇香調，前調是佛手柑的甘香，加入葡萄柚增強了柑橘香氣。中調轉化為迷迭香和桉樹微帶辛辣的芳香，中後調才浮現出淡淡的芫荽香氣。

2.JO MALONE薰衣草與芫荽古龍水屬「The Herb Garden草本園系列」的其中一員。前調是強烈的芫荽混合杜松香味、中調是英國及法國薰衣草組合而成的清新花香，以及帶有泥土芳香的鼠尾草，加上以東迦豆為基調，形成清新香氣。

3.Maison Francis Kurkdjian Gentle Fluidity淡香水在成分中加入了芫荽種子萃取，保留草本清香，告別刻版的香菜味。加上由49種成分組合而成的香味，透過比例的改變而調配出麝香、木質兩種香調 。