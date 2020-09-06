【巴士奇遇記】張沛樂以為遇到殺人犯

網上有影片流傳，指早前有女乘客因巴士埋站過早而大吵大鬧，更聲稱要投訴司機，而其他乘客及網友見片後，狠批該女乘客麻煩又無恥，為巴士司機平反，而經常搭交通工具的藝人們，亦分享過往所見所聞的「怪客」。

張沛樂：「有次搭巴士坐上層，突然下層有好多乘客尖叫又有跑步聲，感覺好似《屍殺列車》，搞到要停車，全車都靜晒。成件事好奇怪，最尾要全部乘客落車，跟住見到有個男人瞓喺度，塊面有血，應該只係唔舒服，但啲人反應太誇張，嗰時我仲以為有殺人犯。」

曾任職空姐的Super Girls成員Jessica（蔡明思）：「最深刻印象係有次飛長途機，人客瞓覺時，我哋會熄燈巡機，見到個乘客好奇怪，不斷喺飛機嗰幾度門度，由最初徘徊，之後開始郁嗰度門嘅手掣，我哋好驚，問佢想做咩，佢話要開度門要落機，嗰時我係新人，好驚，唔知會唔會有危險，又唔知係咪真係開到度門，同佢講唔可以咁做，搵男空中服務員睇住佢，盡量將佢調離同度門遠少少嘅地方坐，不過冇乜用，勸佢唔好咁做，呢度門係開唔到，好彩佢一直坐到落機，不過同事講話，以一個人嘅力係開唔到度門，因為飛緊時有氣壓，正常地下要開嗰度門都要好用力，聽完後冇咁驚。」

黎美言：「曾喺機場見過一個遲到而錯過航班嘅女乘客，佢當時情緒失控，喺大庭廣眾下坐喺地度大叫大哭，令在場的航空公司職員都好尷尬，因為班航機真係要起飛，我都明白佢嘅心情，不過職員、空姐幫唔到佢解決問題都好無奈。」

蔡國威：「試過一次我巴士，喺我後面坐咗個60歲女士用手機睇戲，開到好大聲，全層都知佢睇乜，坐咗幾個站，我終於忍唔住轉頭同佢講，可唔可以將音量收細啲？因為好騷擾！佢聽完即刻將音量收細咗，否則嗰程車我都唔知點算，畀佢轟到呢，希望大家畀啲公德心，唔好當公眾地方係自己屋企咁！」