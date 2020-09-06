星級趣片盡在繽FUN！阿Sa最愛寵物片睇到唔捨得走

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愛在社交網分享狗狗笑料的蔡卓妍（阿Sa），最愛睇寵物片：「繽FUN有好多得意可愛嘅寵物片，我做咗宅女居家抗疫，拎住部手機睇到唔捨得放低，要輕鬆消閒，唔係唔睇嘛？」至於嗜好多多的藝人湯怡，平時也拍片為樂，唔拍唔安樂：「瑜伽、下廚或者扮靚，都係我拍片嘅題材，總之係展現我美貌與智慧並重嘅一面，哈！繽FUN集齊藝人甚至素人拍嘅片，要搞笑有搞笑，要八卦有八卦，夠晒輕鬆減壓，一網睇晒，超級方便！想睇我可以有幾靚？做瑜伽有幾勁？睇繽FUN，就睇到我拍嘅短片啦！」

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