「翻版陳靜」陳思晴隨傳隨到滿足男友需要

25歲的「翻版DaDa」陳思晴（Kristie）今年書展轉陣推出電子寫真，主打「居家女友」風，陪粉絲留家抗疫，噱頭十足。講到化身宅男女友，她自言很「Girlfriendable」，更以「忠犬系女友」自居：「我比較黐身，細個拍拖男友一日唔搵我已經好唔開心，亦要男友報到，成日Check住佢社交網嘅行蹤。依家大個咗就明白要有適當嘅私人空間，但只要男友有需要，我都會第一時間陪住佢。」

真空開P危危乎

擁34D豐滿上圍的Kristie絕不吝嗇好身段，經常分享性感水着照冧粉絲。她直言絕大部分都是出動私伙，皆因自己是不節不扣的「泳衣控」：「以前成日出海遊船河，買落好多泳衣，至少30套，仲會年年都換新嘅。（有冇話最愛邊套？）我比較鍾意一件頭，變化會多過三點式。最深刻係有次船P，着咗件泳衣只得網紗包住上身，入面完全真空，得兩朵玫瑰花圖案遮住，貼咗乳貼都要好小心先唔會走光！嗰次真係我最性感嘅一次，連水都唔敢落，一影完相就即刻包番毛巾。」

有人認為Kristie與藝人陳芷尤似樣，她卻表示反而常被指與打入「全球百大美女」的陳靜（DaDa）撞樣：「以前齊陰嗰陣，攝影師10個有8個都話我似DaDa，有啲化妝師話我最似係隻眼，一樣眼圓圓、水汪汪。」