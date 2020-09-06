林鈺洧靈探賴嘢當場暈倒：惹到成屋都係鬼

藝人林俊賢女兒林鈺洧（Denice）早前參加綜藝節目自爆性史，言論大膽而且有趣味性，獲不少觀眾支持，大讚她適合做綜藝節目，但Denice更希望成為全能藝人，專程到美國學演戲，又挑戰自己底線，拍攝靈異節目，最後惹禍上身，不單止當場暈倒，還招惹一屋鬼。

今年25歲的Denice，20歲入行做模特兒，星運平平，之後轉行於名店做售貨員，依家重新出發再投身演藝圈，她說：「我之前有正職，重心放咗喺嗰邊，不過都有接吓Job，但覺得自己可能有正職係身，所以拍戲時情感唔夠放，演出嚟怪怪哋。有次試鏡，個導演係媽咪嘅朋友，佢叫我去學拍戲，話我依家有啲嘢塞住咗，情緒唔可以太放，之後喺香港學咗少少，發現自己真係好鍾意做戲，跟住再去美國學，我用咗好多積儲，六位數字去學咗三個月，返嚟香港後就開始嘗試唔同嘅嘢，睇吓有咩機會。（好多人覺得你好適合做綜藝節目？）我嘅目標喺多方面發展，你畀咩我做，我都會做到畀你，想做多元化嘅演員。」

為了作多方面的嘗試，Denice早前接拍ViuTV最新節目《鬼同妳上位》，她坦言一向對靈異、鬼怪的事十分畏懼，但亦膽粗粗接拍，她說：「個節目講鬼，有八個女仔一齊去靈探。（你唔驚？）好驚，驚到震，我不嬲都對呢啲嘢好敏感，係我最驚嘅一樣嘢，我時不時就會撞到，雖然冇實體接觸到，但感覺到，而我個人又比較驚青，疑神疑鬼，所以個腦成日自己同自己決鬥，見到時會問自己係真？唔係真？接呢個騷都係以呢個心態，想親身去探究，同靈異接觸，但試咗之後真係好驚，我喺驚到暈咗，拍完即刻搵師傅幫我睇，佢話我屋企成屋都係鬼。（咁點算？）依家師傅清理咗。」

場地：浪潮音樂室