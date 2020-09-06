寸江疏影「老阿姨」　關曉彤知衰認錯

內地女星江疏影憑熱爆劇《三十而已》人氣急升，投身演藝圈7年的她剛踏入34歲，與台灣名模閨密林志玲獲封為「中、台女神」，並憑獨特氣質先後迷倒型男胡歌及言承旭。她最近憑《三》劇爆紅，早前客串同一影視公司的青春劇《二十不惑》，在一場校園戲中，鹿唅女友關曉彤向身邊的同學說：「上了年紀之後，簡直就跟過山車似的，走大下坡，這要成為30歲的『老阿姨』！」江疏影剛好坐在關曉彤身後，崩口人忌崩口碗，聽到「老」字即時變臉！

改口讚靚叫「姐姐」

關曉彤斗膽冒犯前輩，下場自然不好過！江疏影事後在社交網上載穿睡衣的敷面膜照，留言句句有骨：「聽說被叫『老阿姨』，面膜敷起來，十點半關燈睡覺。行，我記住了！」隔空回應劇中說過「保養方法就是十點半準時睡覺」的關曉彤！被指「細蝦大」的關曉彤知衰秒速求饒，改口稱呼她為「姐姐」：「我錯了，王漫妮（江疏影《三》劇角色名）最美。」

補鑊又出事

關曉彤為表誠意，早前更邀江疏影擔任嘉賓拍攝化妝視頻，不過期間又闖禍，令其雙眼皮貼脫落！江疏影笑說：「從沒有化妝師將我的雙眼皮貼弄下來，她是第一個。」關曉彤即面露想「冚頭埋牆」的表情！