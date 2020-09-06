受情緒問題困擾　丁可欣無力面對死亡恐懼

藝人丁可欣不時在社交網發放笑彈，又歌又舞帶給粉絲歡樂。不過原來背後佢一直受到情緒問題困擾，仲喺社交網發長文，談及死亡問題。佢話：「謝謝大家關心去開解我，我一定會好好照顧自己的，不用擔心。其實我並不是要把任何可怕的氣氛，或許是負面的能量感染影響大家，但死亡帶給我的恐懼，的確一直困擾着我的問題。雖然存活了廿六年，成長了不少，但我還未能好好面對有關「死亡」的一切。每次想到死亡我會感到驚恐，會不懂得呼吸 、冒汗、難以控制情緒，甚至乎突然之間甚麼也不想做，加上本來情緒病的影響，會更加無力面對。」

她表示最近這幾年一直嘗試學會以平常心去理解「死亡」，把恐懼從死亡當中抽離：「或許以另一個角度去看待『死亡』，既然無法改變人終須一死，我會努力學會和這事實共存。慢慢用餘下的人生接受這個事實，又或是從『死亡』這人生課題當中學習。至少現在，我會因為害怕死亡，也明白人生時間有限，每天也用盡力氣好好去珍惜所愛的人與事，活在當下，感恩善待自己的人。」

最後，佢向大家承諾會好好活着，期待有一天能有一個全新的體會，讓「死亡」以另一個新的意義，存在於她的人生當中。不少網友留言安撫，希望她會繼續好下去。