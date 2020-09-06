超越道德界線！Ronny＠Mr.大膽拍換妻戲

Mr.成員黎澤恩（Ronny）出席模特兒比賽，他提到早前拍了一套劇集，內容講述多人換妻，題材大膽，他說：「我都揣摩唔到，呢啲睇戲先有，我都要靠睇戲去揣摩角色。（接受唔到？）我連女朋友都冇，呢啲行為唔係刺激，而係超越咗道德界線，聽到都打冷震同毛管戙，希望觀眾接受到，但作為演員係幾好玩。」

提到組合另一位成員Alan（布志綸）指吳業坤的新歌《原始心態》跟他們的舊歌《森林》相似，Ronny解釋說：「佢唔係話個旋律，而係後面個和弦，所以唔可以話相似就係抄襲，Alan都唔係呢個意思，咁樣對吳業坤唔公平，整個團隊花好多時間去到做音樂，佢個班底我都認識，佢哋做音樂好認真，我哋以前都畀人話過，都對我哋都唔公平。」

Ronny坦言因疫情關係，音樂工作減少，故要作多方面嘗試，最近有開始教人彈結他，又考了地產經紀牌照及保險經紀牌照：「地產經紀牌啱啱考到，仲未做到第一單生意，至於保險第一張但係我老竇，因為佢冇買保險，我覺得佢需要。（仲想考咩牌？ ）啲人話我應該去考潛水教練牌，但我冇呢方面興趣，不過我都唔想考太多，感覺似水泡，依家都係暫時性，之後會做番音樂。」