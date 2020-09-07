【曾被寵幸】小鮮肉埋身！阿嬌余衍隆關係升呢一家親

年僅20歲的內地小鮮肉余衍隆濃眉大眼，擁有一張靚仔，今年3月底玩直播時獲鍾欣潼（阿嬌）打賞五位數課金，因而聲名大噪，一度成為網上熱搜，阿嬌更自爆早就𥄫中他好靚仔，當晚才會深宵捧場睇他直播，衍隆不單得到阿嬌垂青，據知也間接為他牽線，早前他已正式加盟英皇北京娛樂，跟阿嬌成為同門師姐弟，關係更進一步。

霆鋒接班人

外形高挑、青靚白淨的衍隆，除了被師姐阿嬌「一見鍾情」，簽約英皇後即受到力捧，早前就有幸隨大師兄謝霆鋒亮相內地綜藝節目《快樂大本營》演出，亮眼表現火速俘虜粉絲送心心，大讚他是帥哥，聲音很磁性，被視為新世代男神，英皇有意將他打造成Chok爆的霆鋒、陳偉霆接班人。

攞正牌拍住上

出手豪爽的阿嬌將來更可以出力提攜小師弟，合唱、拍戲雙線都可以合作，她對自己欣賞的小鮮肉加盟，她交由公司作答，余衍隆經理人霍汶希（Mani）坦言：「佢同所有英皇藝人都有合作機會。」有指他得到阿嬌拉攏而加盟英皇旗下，Mani否認說：「英皇喺內地一直都有留意一啲年輕及有潛質嘅網紅，希望可以物色新人，余衍隆係公司早喺阿嬌對佢關注之前，已經有提及想羅致到公司旗下，期間公司都有問阿嬌認唔認識佢，因為知道阿嬌一直對內地做直播嘅網紅有啲認識，可惜佢哋當時係唔認識，之後阿嬌基於好奇先去睇佢嘅直播，喺直播時因為覺得佢好努力，所以打賞作鼓勵。」

被栽培做全方位藝人的余衍隆能歌善舞，對演戲也有濃厚興趣，繼《快樂大本營》後，有多個內地選秀節目都有進行面試，他們也對他感興趣，目前正考慮參加一個合適的節目。早在18歲時他因校草的身份而受人注意，他畢業於上海視覺藝術學院表演系，曾參加過2018《快樂男聲》、《中國新歌聲》，也曾參與韓國SM娛樂公司教育練習生培訓，之後再參加過《星動亞洲》第四季，嶄露頭角。