生肖指數 是日吉星：鼠
2020年09月07日 07:30
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生肖指數 是日吉星：鼠
鼠：★ 戀愛運極佳，一下子便發展到親密的程度，但放慢下來對你較為有利呢！
牛：↓ 和伴侶因為相處及生活方式而吵架，又可能和合作夥伴鬧得不愉快。
虎：→ 當愛情與麵包不能兼備時，惟有專心工作，兒女私情暫且放在一旁吧。
兔：→ 朋友間出現問題，不妨直接說出，不要將問題放在心中，會影響友誼。
龍：→ 適合使用綠色，它能提升你的工作能力，令事情進展順利，早收工。
蛇：↑ 愛情運十分不錯的一天，很適合向心儀對象表白，會有令你感動的結果！
馬：↓ 突然而來的改變令你措手不及，只是焦急是沒有用處的，宜冷靜處理。
羊：↓ 是日沖煞，忌緬懷過去而傷感，藍天碧海可洗滌心靈，出外助運勢提升。
猴：→ 人際關係上須自重，若然一不小心，便會惹人生氣，弄得自己一頭煙。
雞：↑ 活力充沛，能積極面對繁忙的事務，更會得到賞識。藍色能增運。
狗：→ 和上司談話時，要自然而不做作的表現自己，將可以獲得大家的認同！
豬：→ 人與人之間不只有利害關係的，有時別人對你好，純粹只是一番好意吧！
★：吉星
↑：升
→：平
↓：跌