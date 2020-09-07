生肖指數　是日吉星：鼠

鼠：★ 戀愛運極佳，一下子便發展到親密的程度，但放慢下來對你較為有利呢！

牛：↓ 和伴侶因為相處及生活方式而吵架，又可能和合作夥伴鬧得不愉快。

虎：→ 當愛情與麵包不能兼備時，惟有專心工作，兒女私情暫且放在一旁吧。

兔：→ 朋友間出現問題，不妨直接說出，不要將問題放在心中，會影響友誼。

龍：→ 適合使用綠色，它能提升你的工作能力，令事情進展順利，早收工。

蛇：↑ 愛情運十分不錯的一天，很適合向心儀對象表白，會有令你感動的結果！

馬：↓ 突然而來的改變令你措手不及，只是焦急是沒有用處的，宜冷靜處理。

羊：↓ 是日沖煞，忌緬懷過去而傷感，藍天碧海可洗滌心靈，出外助運勢提升。

猴：→ 人際關係上須自重，若然一不小心，便會惹人生氣，弄得自己一頭煙。

雞：↑ 活力充沛，能積極面對繁忙的事務，更會得到賞識。藍色能增運。

狗：→ 和上司談話時，要自然而不做作的表現自己，將可以獲得大家的認同！

豬：→ 人與人之間不只有利害關係的，有時別人對你好，純粹只是一番好意吧！

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌