未上已現老翻！《花木蘭》被內地網民大鬧：史上最差

耗資15.6億港元的迪士尼動畫改編真人版電影《花木蘭》（Mulan）幾經波折上周五終於在自家收費視頻平台Disney+上架，不過不出一日內地的非法視頻網站已驚現翻版給人免費任睇！

由劉亦菲、鞏俐以及李連杰等華人巨星孭飛的《花》，原定今年復活節檔期於全球公映，但撞正新冠肺炎來襲而四度押後上映，上月迪士尼突然公布影片將安排於收費視頻平台播映，不過就要收高昂的234港元額外費用才可觀賞。雖然影片將於本周五（11日）登陸中國，但前日已在內地出現老翻！好多內地的網民睇完之後更一面倒批評影片。有網民留言稱是：「史上最差《花木蘭》！」亦有網民留言說：「這絕對不是我們想看到的《花木蘭》。」另有網民批評：「外國人對中國故事的理解真是莫名其妙！」更有網民毫不留情批評：「垃圾就是垃圾，群眾的眼睛是雪亮的。我看過了真難看，浪費我時間。」此外亦有批評：「真是失敗...劇情渙散，表演僵硬，打戲還是十幾年前國產古裝劇的水平，鞏俐這個女巫的角色加得實在太失敗了，最後那個射大鵰差點把我笑死...」更有網民批評影片之外亦有網民連內地版海報都插：「這內地版海報真是醜出天際了！」

不過也有網民睇唔過眼網民睇老翻仲要聲大大批評套戲唔好睇：「內地還沒上映呢，去看盜版一分錢不花還好意思說爛？」

至於北美方面，影評人以及影迷對影片有褒有貶。目前影片於著名影評網Rotten Tomatoes的平均好評高達79%，不過影迷的平均好評僅得55%。大多數影評都稱讚《花》的攝影技術以及武術動作設計。另外亦有影評人讚鞏俐的角色以及她的表演，被公認為是「電影的一大亮點」！