疫情累停拍變「半澤直播」　堺雅人演短劇阻片岡偷桃

日本男星堺雅人主演的TBS電視台神劇《半澤直樹2》，原定昨晚播出第8集，因受疫情影響拍攝進程，臨時宣布押後一周，於9月13日播出。昨晚改由《半澤2》台前幕後參與演出1小時的直播節目，收視錄得22.2%，比劇集首兩集收視更高。

節目開場即演出2分鐘《半澤2》惡搞版短劇，堺雅人飾演的半澤直樹神情凝重，咬牙說：「我哋東京中央銀行，唔係，TBS劇組團隊，為了趕及播映全力拍攝，但一邊防疫一邊拍攝，被迫延長拍攝日期，導致今晚無法如期播映，真係好對唔住！」然後鞠躬道歉，片岡愛之助飾演的黑崎駿一靈機一觸：「咁唯有改直播。」然後說：「但三個人太少，馬上去搵人！」及川光博飾演的渡真利忍驚訝：「依家？」黑崎不滿瞪了他一眼，衝上前向及川突襲偷桃，堺雅人急出手阻擋，及川立刻雙手護下體，三男一陣對峙，然後一字排開進入直播室。

在直播中，一眾大談多幕經典場面，以及播出幕後拍攝花絮，包括半澤要求大和田誠協助找出與政府勾結的銀行高層，大和田即反要求半澤講「唔該」；另一場大和田爆金句：「你已玩完，Death！」，當他吐舌頭做玩完手勢後，堺雅人忍笑10幾秒，終於爆笑起來，還跪在地上舉起大拇指激讚。