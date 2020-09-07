娛樂圈　真係咁難入？

雖然這是「每個人都能成名15 分鐘」的時代，但要進軍娛樂圈仍然有一定難度，歌手柳妍熙表示，今時今日已經沒有星探，如果不認識圈中人，的確較難有入行的渠道，就算參加比賽，背後亦未必有機會入行，她說：「我十分幸運，可以在舞台上實現自己的夢想，過程中學習到很多，例如拍MV時如何夾口形、接受訪問時的技巧、拍戲時留意機位的方法、在舞台面對突發情況的應對等等，感覺上好像很簡單，但亦有很多值得學習的地方，如果從一開始就養成錯誤的習慣，日後就會很難改正。」

由見及此，柳妍熙創立了一間專門培訓藝人的學校，希望為有志入行的人，搭建一個實現夢想的平台，她表示：「不論是歐美還是韓國，所有藝人也有接受訓練，而這間學校不論是師資還是資源，也會和這些地區合作，包括韓國的公司和系統，同時結合不同的媒體，令這些熱愛唱歌跳舞的學生有更多機會。」柳妍熙解釋，學院的訓練全面，提供4個不同範疇的課程，以潮童學院為例，就是以小朋友為對象的課程，她說：「練習生統訓學院主要是幫助一些喜歡唱歌，又想提升技能的朋友；網紅學院就希望幫助一些素人，在網絡平台上實現自己夢想；至於偶像學院，則是全院校強度最高的課程，程度與韓國相近，學生每日要接受8至12小時的訓練，之後更會安排一系列的實戰，例如參加電視節目、拍戲和推出唱片，藉此規劃一個藝術人生。」