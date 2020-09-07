中秋應節周邊限定　有買趁手

中秋節吃月餅似乎是指定動作，但其實在這段時間，各大品牌亦會推出期間限定的美食，無論是曲奇或其他零食，甚至連台灣或日本品牌都推陳出新，唔使只吃月餅咁單調。

精緻福袋

老字號的恆香餅家，今年除了推出經典復刻版的八星報喜月餅禮盒，為慶祝100周年，品牌還和G.O.D聯乘，推出網店限定的「細嚐原作」福袋，如香港情懷福袋就有八星報喜禮盒、三和茶、型格購物袋、開心到標眼淚熊貓杯和迷你茶壼矽膠茶隔等。至於細嘗原作福袋，除有流心奶黃月餅外，還有手造雙簧雞蛋卷、三和茶、型格購物袋、開心到標眼淚熊貓杯和迷你茶壼矽膠茶隔等，大家可以任選其一。

曲奇禮盒

由現時至2021年2月10日，Baked Indulgence於中環開設首家限定Pop Up店，更特地推出CookieMoon中秋曲奇禮盒，內裏有6款節日版曲奇，以奶黃月餅和芝麻湯圓作靈感，創作出大紅袍、龍井柚子、奶黃、芝麻薑粒、經典和朱古力核桃味，餅乾質感豐腴，配一杯茶湯作下午茶點，超正。

人氣手信

台灣人氣手信專門店微熱山丘特地推出鳳梨酥和蘋果酥中秋限定版包裝，前者是品牌的招牌產品，後者則選用日本青森縣紅玉蘋果製作，甜而不膩，美味的台灣食品配上特別設計的包裝袋，由現時至9月8日於網上預訂，粉絲要留意。

應節饅頭

網站Oisix在這個節日，推出了不同的中秋好禮。超應節的兔仔賞月饅頭，餡料用北海道紅豆製作，最有趣是隨饅頭附上小道具，可即時為饅頭裝上兔耳朵，更加像真。另一款金澤萬久推出的金箔蜂蜜蛋糕，特別推出節日限量版，當中包括有圓月和兔仔圖案栗子味，幸運貓貓圖案的抹茶味，以及金魚圖案的原味，用來送禮夠得體。

消滯花茶

中環川菜餐廳麻辣燙於現時至10月1日，推出限量版手工XO醬花茶禮盒，人手製作的花茶球，清香又有視覺效果，配合餐廳為客人製作的XO醬，包裝精美。素食者可選擇素色XO醬，選用金菇代替蝦乾和金華火腿，再加上四川花椒、辣椒、葱和大蒜等製作，同樣惹味。由現時至9月21日前預訂，可享8折優惠。

節慶Cocktails

本地瓶裝雞尾酒品牌Ping由現時至10月2日推出期間限定的3瓶禮盒套裝。Matcha Matchy選用綠茶味利口酒、荔枝味利口酒、氈酒和清酒等混合，抹茶和荔枝香爆裂，配抹茶月餅剛好。Yellow Blossom以桂花湯圓作靈感，使用桂花茶、桂花和桂花醬，配上有花香味的氈酒和柚子汁，很有吃咁品的感覺。Red Beanie選用冧酒、Espresso和紅豆沖調，象徵人月兩團圓。

珍奶變鳳梨酥

珍珠奶茶專門店老虎堂推出全球首次創作的中秋限定黑糖珍珠鳳梨酥，餡料選用台農17號（金鑽鳳梨）與黑糖等台灣材料熬煮，再加珍珠蒟蒻混合，外皮鬆軟而餡料彈牙煙韌。由現時至8月31日於指定門市發售。

滋補參茸海味

不少年長一輩為了健康問題，少了在中秋佳節送贈月餅，反而改送一些滋補有益的參茸海味作為禮品與祝福。今年EC BENTO特意與參茸海味店：官字蔘及天鋒聯乘合作、推出多款中秋禮籃，盛載住韓國高麗蔘、極尚冬蟲夏草片到元貝、花菇、花膠筒等，款款矜貴得體，9月7日前訂購享早鳥優惠，指定貨品更抵至二折，而天鋒/官字蔘產品的中秋優惠如尊貴中秋禮籃及特選中秋禮籃早鳥價有5折，最後今日，之後6折至9月30日，掃平貨就要把握機會喇！

花花月餅 × 小烤爐套裝

由本地新糕點品牌花玥與日本人氣小家電récolte聯乘、首推中秋期間限定月餅連迷你烤爐優惠套裝，主要有3款，分別係流心奶黃手工月餅 × récolte迷你烤焗爐、手工玫瑰花月餅 × récolte迷你烤焗爐，以及手工牡丹花月餅 × récolte迷你烤焗爐套裝，中秋限定優惠每款平足幾百元，數量有限，售完即止。

威士忌迷必入

近年興飲威士忌，如果身邊都有威士忌愛好者的朋友，大可以趁中秋送上由烈酒供應商Whiskies & More旗下網店Timeless & Tasty推出的全新威士忌禮品套裝，有專為新手而設的Discovery Set、為愛為獨立裝瓶商出品以及單桶原酒威士忌而設的Explorer Set，以及羅列一系列有相當年份威士忌的Dream Set，全部來自蘇格蘭高地、斯佩塞地區及艾雷島3大傳統威士忌產地，每套有5瓶30ml酒版，配上品牌自家設計包裝禮盒，送禮自用都適合。