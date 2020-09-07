陳木勝出殯　張家輝手震哽咽懷念摰友

導演陳木勝今早在沙田天主教聖本篤堂舉行辭靈禮，約12時45分左右儀式結束後，嘉賓陸續離開，當中林超賢與張家輝一同接受訪問，林超賢提到與陳木勝的淵源：「陳木勝導演第一部電影都係我做助理製片，我哋都係合作過一部戲，不過佢嘅作品都係我鍾意嘅警察警匪動作片，我好多時拍戲都會參酌佢嘅戲，好多時見面都會請教佢。」

張家輝就指二人在亞視認識，自己拍劇對方做監製：「陳木勝畀我嘅感覺一路都好健康、乾淨、有禮貌，呢行嘅人都好豪情，佢就一直都好乾淨，尤其佢對白波鞋成日都咁乾淨。導演喺港產片上拍咗咁多好嘅作品，佢年輕離開令我特別難過，好似一個老嘅香港品牌突然唔做或者移民咁…大家都有感情，係冇得取替。」

當記者問到係咪好可惜近年冇同陳木勝合作，張家輝即開始表現激動，眼紅紅、手震及哽咽謂：「係……」並停頓沉思良久，熱淚盈眶。記者再問二人本身係咪有合作計劃？張家輝即點頭道：「懷念陳木勝最好嘅方法就係睇佢嘅《怒火》。」

另有指家輝身形消瘦兼連戴兩個口罩，令人擔心其健康狀況，林超賢事後接受東網訪問，代家輝澄清：「佢冇戴兩個口罩，裏面嗰個係Filter咋。我覺得佢冇以前咁瘦，我仲瘦過佢起碼半個碼。」

洪金寶受訪時則直言對其離世感婉惜，他說：「諗唔到，完全唔知佢有病，之前諗起好耐冇聯絡佢，跟住短訊約佢飲茶，但佢10日後就過身。（心目中嘅陳木勝為人係點？）正人君子，好好先生，冇得頂，我好心痛同可惜。」

郭富城受訪時指跟陳木勝合作過不少作品：「同佢合作過嘅人都係佢嘅好朋友，一定都好難過同傷心，佢仲係我喺電影上嘅伯樂，真係好唔捨得！」又透露陳木勝生前希望能拍一部音樂劇電影，不過未落實。問到有甚麼說話想跟天上的對方說？他說：「永遠活在我哋心目中，安息。」之前有於工作上聯絡過陳木勝？城城謂一直都是由經理人小美負責：「最近有邀請佢去睇《麥路人》，佢有應承去睇。」

而有份扶靈的楊受成亦一臉哀傷離開，當被問到旗下藝人鍾欣潼頭部嚴重受傷送院一事，佢未有回答就離開。