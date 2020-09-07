日本必買伴手禮　天然抹茶護膚品

唔少抹茶控赴日本旅遊時，都會把握機會吃盡抹茶美食，並會在臨走前狂掃抹茶口味甜點零食或茶包回港，以延續那份幸福感。但其實值得入手的抹茶伴手禮又豈止這些？待疫情過後重臨京都時，不妨到宇治茶老鋪「祇園辻利」挑選幾款抹茶美妝產品回家，讓居家美容也能品嘗自然風味與濃郁茶味。

一場去到這間出名的宇治茶老鋪，應入手甚麼美妝產品？推介大家從基本潔膚產品開始揀，好似新登場的Tea Soap便相當不錯。因它使用的全是有機原料，分別加入祇園辻利的抹茶、剪茶和焙茶萃取成分，並與京都在地肥皂工坊「京都石鹼屋」（Kyoto Shabonya）聯名製作出3款茶的潔顏皂，配合橄欖油和椰子油所產生的綿密溫和泡沫，為肌膚帶來天然溫和的潔淨。

除潔顏皂外，長期熱賣斷貨的抹茶潤唇膏也是伴手禮上上之選。單是以鮮嫩葉子為設計的包裝盒已給人清新之感，加上竹製圓筒，跟正宗搽茶包裝如出一轍。打開圓筒蓋後就被那一抹綠色吸引，全因用上高級抹茶「建都之昔」，所末能呈現這麼鮮翠綠的色調。湊近聞一聞或許沒有濃烈抹茶味道，但搽上嘴後卻很奇地感到一絲淡雅茶香，十分自然。配方中的樁油更增添了順滑和滋潤感，好適合唇乾燥裂的日子使用。

另外，店內的抹茶護膚霜也同樣採用高級抹茶「建都之昔」製造，並注入摩洛哥堅果油、荷荷巴油、乳木果油及嚴的有機油，適用於日常滋潤肌膚。加上護膚霜表面點綴以金箔，使用時有種奢侈的氛圍。

當然除「祇園辻利」外，日本國內還有數之不盡的抹茶美容聖品！好似贅沢美肌堂的人氣抹茶面膜，就加入了日本國產有機茶葉和抹茶粉，能於夜間修復日間所造成的紫外線傷害，減少皮膚暗沉，因此一直是送禮和自用的之選。另外，由百年日本老字號北尾化妝品開發的KITAO MATCHA護膚系列，亦用上有機抹茶與奇亞籽、藜麥、巴西苺等Superfood作成分，所以深得愛天然護膚的女生喜愛。