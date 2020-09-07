盤點圈中1.7米以上索腿女神　有一位網友讚靚得離地

「從此只懂去抬頭望你，似對着神聖的海報，做你的俘虜」李克勤呢曲《高妹》唱盡男人對女人長腿嘅迷戀，擁有一雙長腿真係着乜都好睇，而且行出嚟都更有台型，不過點樣先叫做長腿女神呢？小編就覺得身高至少要1.7米以上，腿長40吋以上，咁先叫得做索腿！今日就盤點下圈中長腿女神！

身高174CM身高嘅藝人曾淑雅（Jumbo）招牌長腿勁煞食！佢最喜歡穿上貼身運動褲襯運動Bra去做運動，經常post運動片嘅Jumbo有運動女神封號，形象健康性感！

身高174CM，擁42吋長腿的邱晴，轉職做KOL嘅佢近排在社交網非常活躍，佢最喜歡穿熱褲大晒白滑超長美腿，而且笑容甜美，俘虜唔少宅男！

身高175cm的張曦雯、擁有43吋長腿，加上高貴氣質嘅外形，兼一口流利英語，有網民都讚張曦雯真係靚得離地，而且佢絕少緋聞，由出道至今只承認混血兒男友Mark Brunyez，就算與好多靚仔男星拍劇，但合作以來都是沒有緋聞傳出，堪稱緋聞絕緣體！

身高179cm的2019年落選港姐楊詠彤，被封為「高妹港姐」。之前佢上載行山相，高挑身材令同屆港姐冠軍黃嘉雯忍不住留言指她「目測有3米」，亦有網民認為她的比例已超越9頭身，直言誇張。

身高176cm嘅劉穎鏇，同樣是「高妹港姐」稱號，不過性格保守的她，自言唔鍾意晒事業線，而佢只會為工作而犧牲，只在選港姐時穿上泳裝，及在節目《3日2夜》穿上穿短上衣晒Big爆上圍。