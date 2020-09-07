【娛刺撈飯】火辣才女李元玲有乜好挑剔？

有「鋼琴女神」之稱嘅馬來西亞女星李元玲（Cathryn），佢嘅社交網帳戶早排突然離奇失蹤，頁面剩番「找不到用戶」、「很抱歉此頁面無法使用」。據講因為咁，佢社交網上面160萬嘅followers喊晒口呀，陰功！

梗係啦，李元玲喺網上出晒名，佢啲火辣泳裝照係唔少人嘅恩物。其實今年5月李元玲已經試過喺冇預警下停咗社交網唔玩，大約一個月後至回復正常，依家佢又試唔玩，fans唔擔心就假！

當然，停玩社交網可以有好多原因，但日本男星三浦春馬今年7月驚爆喺屋企上吊自殺，三浦好友事後憶述，三浦輕生前其中一個舉動，就係刪除社交帳號。咁之前李元玲試過發長文，同鬧佢「賣肉」嘅網友筆戰，咁fans擔心佢頂唔住負評影響情緒，都係可以理解嘅，係咪？

值得fans慶幸嘅係，今次李元玲個社交網帳號停咗冇耐又再出現番喇，但對於忽然失蹤嘅原因，佢冇交代到喎，總之成件事就係好「謎」呀！話時話，其實李元玲成個人就係一個謎啦！正如網友話齋，想搵張李元玲同李雲迪嘅「師徒」合照，係有一定難度㗎！

班網友就唔係啦！搵還搵，係都要搵到咁偏。喂，Cathryn大把噴血性感相睇到你飽啦，吓話？尤其係Cathryn嗰副據講用咗七年時間辛苦鍛煉番嚟，由肥妹仔變到體脂得12%嘅最強Body，佢仲要日日泳衣放題咁滯。嘩！欣賞指數爆晒燈啦！

再睇埋佢網上嗰啲健身片，仲有唔係低胸就係露背嘅彈鋼琴片段，動如脫兔、靜若處子，滿足晒眼同耳想睇靚嘢、聽靚嘢嘅慾望，獨照已經夠照，做乜係都要搵合照先？

即係咁，李元玲有「魔鬼嘅濕柴」，又彈得一手好琴，屋企仲要萬呎香閨，又玻璃橋、又Infinity Pool，仲坐擁瀑布靚景添，白富美都未夠，仲要晒埋嗰個酒店級Jacuzzi，真係贏得太盡太盡喇，多人Challenge就梗㗎啦！

不過Cathryn又唔使勞氣到發長文，甚至嬲到停帳號唔玩嘅，反正喺搜尋網站度，輸入「李元玲」之後總會有個搜尋建議，喺佢個名後面跟一個英文字母嘅。嗯……咪當係Credit番佢屋企有個「Jacuzzi」囉，再唔係，咪當係已經被廣泛公認，有條件被人「Jealous」嘅認證囉，都得㗎！

潮語話齋：「笑到有腹肌」，Cathryn最緊要笑多啲呀，如果唔係嗰個着咗貼身裙現晒出嚟嘅腹肌，就難keep㗎喇！