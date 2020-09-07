靈感煮意︰【平價牛精餐】香煎Flank Steak配泰國混阿根廷式酸辣醬

這半年多以來，大家多數屈在家，又因為工作關係而被迫勒緊褲頭，真的好久未吃過一頓像樣的。所以在今集的《靈感煮意》，我要教大家用便宜的價錢，做出一頓有如去了餐廳付數百元的牛排餐！食譜中我用了Flank Steak，屬牛側腹部位，價錢便宜、脂肪少、肉質實在、牛味重，單是吃裏頭滿瀉的肉汁已經值回票價，若懂得煮和配上適合的醬，相信朋友和家人都不會吃得出是何等便宜。醬料方面，我參考了阿根廷和烏拉圭菜式常見的Chimichurri Sauce（酸辣醬）的做法，但由於傳統的Chimichurri主要用芫荽，相信不少香港人或小朋友聽到都怕怕，於是我取其做法，加入了一些泰菜的材料，例如香茅、青檸葉、青檸等等，去做出既香且濃的醬料，用來伴這款牛味重的Flank Steak來吃真的很適合。菜做好後，除了可就這樣吃，亦可烤幾塊墨西哥餡餅包着切了片的Flank Steak來吃，個人喜歡再加幾片牛油果。在勒緊褲頭之中，仍可享受開心的一餐！

材料（2~3人份）

香茅 1條

青檸葉 3塊

蒜頭 1瓣

海鹽、黑胡椒 各1/4茶匙

泰種青檸汁 3湯匙

橄欖油 2湯匙

乾葱 3個

青色辣椒 1隻

泰種九層塔 15塊

芫荽葉 8塊

（醬汁試味後，可適量加海鹽、黑胡椒）

牛側腹排 1條（英文Flank Steak）

青檸汁油 2湯匙

海鹽、黑胡椒 適量

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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