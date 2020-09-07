靈感煮意︰【平價牛精餐】香煎Flank Steak配泰國混阿根廷式酸辣醬

2020年09月07日 16:15
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    靈感煮意︰【平價牛精餐】香煎Flank Steak配泰國混阿根廷式酸辣醬（作者提供）
    這半年多以來，大家多數屈在家，又因為工作關係而被迫勒緊褲頭，真的好久未吃過一頓像樣的。所以在今集的《靈感煮意》，我要教大家用便宜的價錢，做出一頓有如去了餐廳付數百元的牛排餐！食譜中我用了Flank Steak，屬牛側腹部位，價錢便宜、脂肪少、肉質實在、牛味重，單是吃裏頭滿瀉的肉汁已經值回票價，若懂得煮和配上適合的醬，相信朋友和家人都不會吃得出是何等便宜。醬料方面，我參考了阿根廷和烏拉圭菜式常見的Chimichurri Sauce（酸辣醬）的做法，但由於傳統的Chimichurri主要用芫荽，相信不少香港人或小朋友聽到都怕怕，於是我取其做法，加入了一些泰菜的材料，例如香茅、青檸葉、青檸等等，去做出既香且濃的醬料，用來伴這款牛味重的Flank Steak來吃真的很適合。菜做好後，除了可就這樣吃，亦可烤幾塊墨西哥餡餅包着切了片的Flank Steak來吃，個人喜歡再加幾片牛油果。在勒緊褲頭之中，仍可享受開心的一餐！
    材料（2~3人份）
    香茅　1條
    青檸葉　3塊
    蒜頭　1瓣
    海鹽、黑胡椒　各1/4茶匙
    泰種青檸汁　3湯匙
    橄欖油　2湯匙
    乾葱　3個
    青色辣椒　1隻
    泰種九層塔　15塊
    芫荽葉　8塊
    （醬汁試味後，可適量加海鹽、黑胡椒）
    牛側腹排　1條（英文Flank Steak）
    青檸汁油　2湯匙
    海鹽、黑胡椒　適量
    周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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