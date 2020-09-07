BTS稱冠Billboard　將為韓國帶來113億經濟效益

人氣席捲全球的韓國男團防彈少年團，早前憑新歌《Dynamite》登上美國單曲榜Billboard Hot 100冠軍，成為首個在該榜稱冠的韓國歌手單位，打破了Psy於2012年憑Hit歌《江南Style》登上第二位的紀錄，為K-Pop寫下新歷史。

韓國文化體育部與文化產業研究中心今日綜合BTS所屬的Big Hit事務所的銷售規模、韓國銀行的投入產出表、關稅廳的進出口貿易統計及搜索網站的搜索量等數據，推算出BTS在Billboard排行榜稱冠，將帶來約113億港元的經濟效益。

分析結果指，《Dynamite》的銷售規模為16.3億港元，而歌曲亦帶動化妝品、食品及服裝等產品的消費增加達24.7億港元，刺激生產的效果達81億港元，附加價值效果則達32億港元，亦預計會有7,928人受到聘用，而分析結果已經考慮到最近因為疫情關係而不能到海外吸金、不能舉行演唱會及觀光客不能訪韓。

另外，記錄BTS巡唱過程的電影《BREAK THE SILENCE: THE MOVIE》原定於本月10日在韓國開畫，事務所考慮南韓疫情嚴峻，決定延期上映，海外的上映日期則沒有受到影響，而官方宣傳海報日前曝光。