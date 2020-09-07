唔介意女友過去！馬貫東否認同居：幫佢抹窗咋

藝人馬貫東、謝東閔、余思霆及黃嘉雯下午現身電視城，出席明珠台《直覺追兇》第二季記者會，眾人配合宣傳角色扮演及大玩遊戲，場面熱鬧。

馬貫東現任女友被爆曾與余思霆男友朱敏瀚拍拖，馬貫東與余思霆今日齊齊現身，難免被追訪，二人被要求合照時起初企得很開，表情靦覥，不過受訪時余思霆表示早已於遊戲節目內互相認識。

談到公開戀情及被傳同居，馬貫東坦言想低調處理感情事，又透露只拍拖數月，女友不是圈中人，新聞影響心情自是可以理解，亦覺得女友不需要承受這些壓力，他亦有抽時間與女友做「心理輔導」：「都係想簡單感情生活，拍拖係兩個人嘅事，唔想太多報道，唔好意思。（搬新居？）唔關事呀。（知道女友過去嘅感情生活？ ）過去就過咗去，唔會介意亦唔會太介懷，以前嘅事再執着都冇意思，最緊要依家！」

問到馬貫東是否已笑朝着結婚為目標，他大方答：「如果可以，係會想嘅。（有結婚計劃？）結婚要有事業基礎先，冇可能話結就結，搏殺多一陣先啦。（即係幾耐？）好睇我嚟緊進步有幾快，有啲嘢我控制唔到。（依家33歲，係咪40歲前？）希望唔使40歲啦，想快啲做到自己期望嘅成績，起碼置到業，有安樂窩先。（布置間屋唔係買咗樓咩？）咁容易置業咩？梗係唔係搬新屋啦！幫佢抹窗咋。」

余思霆亦表示知道朱敏瀚過去。問到今日與馬貫東見面會否尷尬，馬貫東即「搶答」為對方解圍：「成熟人嚟㗎，工作還工作。」余思霆接口：「都過咗去啦，依家大家都好幸福咪好囉。」