《過街英雄》劇透：亮星為救凱甄中槍墮海

第十六集(09/07)

亮星（森 美飾）用定邦（袁文傑飾）撞倒宋飛（魯振順飾）不顧而去的片段，威脅他交出可證雄仔（方紹聰飾）清白的證據，定邦帶同黨赴約，欲殺亮星。現場發生爆炸，定邦當場暈倒，亮星拒救仇人，凱甄（黃翠如飾）卻不顧危險救出定邦，要他受法律制裁。宋飛受傷入院，向雪梅（馬海倫飾）懺悔。俊偉與美芬合計扮可憐，藉以打動俊賢，期間漸生情愫。俊賢雖知俊偉演戲，但見他亦曾吃苦頭，仍接他回家。亮星逐漸自我膨脹，引來凱甄不滿，二人產生摩擦。俊偉（周志康飾）為報答美芬（江嘉敏飾）讓她瘋狂購物，過程卻被人放上網換來公審。

第十七集(09/08)

美芬不甘被同行說三道四，雙方起衝突，俊偉趕來替她解圍。亮星、美芬與俊偉引蛇出洞，查出攻擊美芬的俊偉狂迷，亮星故意令狂迷出醜人前。亮星向卓淇（譚凱琪飾）表白遭拒，此時狂迷上門搗亂，卓淇不慎跌傷。亮星自我反省，主動跟凱甄修好。為替被解僱員工討回公道，偵探社潛入林有德集團，找出內部文件引致集團股價大跌，卻不知幕後黑手是俊賢。俊偉帶美芬到攀石場示愛，美芬心甜。俊賢為投得地王，以不法手段助定邦脫罪，籠絡他對付商業對手。

第十八集(09/09)

宋飛真心悔改，為凱甄親自下廚，還向雪梅誠心道歉；兩父女相擁而哭。君毅稱接到匿名信指控正灝集團在工程項目偷工減料，着凱甄深入調查。美芬設局試探亮星，亮星不虞有詐，想施展超能力卻失靈。宋飛意外得悉君毅與俊賢勾結，利用凱甄打擊其商界競爭對手；宋飛離開時被車撞倒，昏迷不醒。亮星懷疑君毅有所隱瞞，凱甄不相信，但及後竊聽到君毅（張國強飾）向宋飛懺悔。凱甄將計就計，把正灝集團假標書交給君毅，惟仍難阻俊賢投得地王。

第十九集(09/10)

偵探社懷疑高官許華清與俊賢勾結，惟連日跟蹤未有所獲。凱甄開始鑽牛角尖，竟提出綁架俊偉對付俊賢，幸得亮星開解。亮星在網上節目聽聞過度使用老鼠超能力，會有後遺症，甚至變成真正老鼠……亮星測試能力，被美芬看見，只好坦白一切。凱甄不忍亮星出事，瞞着他展開行動，未料俊賢找來翠花（郭少芸飾）對付她。亮星發現凱甄被擒，慌忙營救。君毅暗中錄下俊賢罪證打算交給凱甄，卻被發現。翠花捉了君毅、卓淇，威脅凱甄交出記憶卡……

第二十集(大結局)(09/11)

偵探社眾人被困火海，亮星冒險使用超能力救大家脫險。麗芸得悉俊賢惡行，勸亮星不要與他相鬥，亮星堅決守護正義。偵探社使計混入慈善拍賣會對付俊賢，美芬隨俊偉出席卻發現亮星等人，只好偷偷擊暈俊偉，以免計劃敗露。亮星偷錄俊賢與華清密談惜事敗，凱甄持槍衝入，挾俊賢、定邦上車後從中離間，定邦中計。翠花從後追趕，將眾人逼向崖邊，亮星人急智生，再用能力解危。混亂間，亮星為救凱甄中槍墮海，生死未卜……