《反黑路人甲》劇透：陸秋為救細倫中槍

第二十一集 (09/07)

子堅（陳志健飾）救走高彬（張振朗飾），透露志琛（徐榮飾）等人想藉親熱照拉細倫（王浩信飾）下台。細倫找芷珊（湯怡飾）幫忙，終靠芷珊冒認是其女友，化解下台危機。陸秋（朱敏瀚飾）見明麗（高海寧飾）為細倫影響星途，明言細倫不喜女色，明麗決定親身試探細倫……千霞（賴慰玲飾）向千瑜（傅嘉莉飾）揭穿司徒信（許家傑飾）早有家室，千瑜驚覺被他利用。千霞被伏擊兼搶走夾萬鎖匙，更遭車撞至重傷。千瑜透露事件與司徒信有關，細倫向司徒信問罪，更出手打傷他！細倫向欣頤斥責司徒信傷害蔣家姊妹，欣頤認為細倫過分投入，警告要終止其任務……

第二十二集 (09/08)

高彬認為司徒信令千霞受傷，不再聽他指揮。千霞昏迷，千瑜與司徒信劃清界線。高彬懷疑舊手機卡的資料與定邦（于洋飾）之死有關，但細倫只想向司徒信報復，不惜動員四聯幫並出巨額懸紅，欲找出劫匪來頂證司徒信。榮章（石修飾）怕電話卡曝光連累自己，要偉晨（姜大偉飾）盡快找出電話卡。欣頤（馮盈盈飾）怕細倫越軌，盼明麗幫忙分散細倫的注意力。偉晨借志琛（徐榮飾）勢力找到劫匪，卻發現電話卡不在劫匪手中，決定派子堅解決千霞……欣頤知劫匪在志琛手上，發散警力想找出劫匪……

第二十三集 (09/09)

志琛以交出劫匪作條件，要細倫實行雙坐館制。清水（蔣家旻飾）覺得可與芷珊相交，並發現子堅有可疑。細倫想答應志琛的要求，高彬藉故拖延；千瑜等人反對讓步。明麗想開解細倫，但卻沒法。高彬知悉志琛窩藏劫匪的地點，即通知欣頤。司徒信截獲訊息，先一步到達，子堅突然出現，將司徒信打暈……偉晨唆擺志琛，讓志琛認定一切是蔣家所為，志琛即派人捉走高彬。細倫單拖到場要志琛放了高彬，但志琛以高彬性命，要挾細倫讓出坐館之位……

第二十四集 (09/10)

千霞甦醒，透露定邦的手機卡內有一台灣電話號碼。芷珊被解僱，細倫為她想辦法卻被指摘。司徒信暗中封鎖欣頤的手機，隔絕了她與細倫的通訊。偉晨唆擺志琛要除掉細倫，志琛引細倫到貨倉見面。司徒信冒認欣頤，稱會為細倫提供支援。清水透露子堅可能是刺殺千霞的殺手，高彬捉走子堅，但偉晨為子堅做證，高彬只得放人。清水發現志琛佈下殺局，急通知細倫。細倫身陷險境，陸秋為救細倫而中槍。細倫以為被欣頤出賣，決定退出臥底任務……

第二十五集 (09/11)

細倫下令大舉掃蕩志琛的地盤，逼得他躲藏起來。細倫愈來愈失控，更逼問清水，要她供出志琛下落。欣頤想高彬勸止細倫，不料高彬亦決定退出臥底任務。細倫為準備對抗志琛而停拍電影，明麗求欣頤勸細倫收手。志琛請偉晨拉攏眾叔父，成功擺平買兇之事。細倫當眾痛毆高彬，事後偉晨主動拉攏高彬。芷珊以欠單要細倫兌現承諾，盼他保護自己，細倫感動。欣頤發現手機曾被黑客入侵，欲向細倫解釋，但他執意向志琛報復，欣頤舉槍警告細倫……