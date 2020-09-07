本日日本：入住奈良最古老醬油釀造廠

奈良受遊客喜愛，除了可愛小鹿及古樸寺廟外，還有整個城市愛惜古物的態度，老舊不等於過時，翻新活化，可將舊物以另一個姿態重現。好像這間位於田原本地區的「NIPPONIA 田原本 MARUTO醬油」酒店，前身是 MARUTO醬油的醬油釀造工廠，建築物已有130至140年歷史，是奈良最古老的醬油釀造廠之一。可惜工廠於70年前執笠後，木造的廠房自此無人踏足，為了保留這幢大和建築樣式的老房子，於是特別改造成供遊客入住的特色酒店。共有7間客房，客房的擺設讓人聯想到昔日醬油職人寄宿釀造的美好時光，而且房間名稱亦和醬酒廠的歷史有關，例如以前用作保管文件的房間叫「府庫」，儲存原材料的叫「糀」、「碓」等。除了古時的文件外，老房子內還保存了當時釀造場及住宅留下來的用品，讓遊客可想像當時的生活情況。位於中庭的庭園擺置了七福神與春日燈籠營造禪風氛圍，於用餐時間可一邊欣賞庭園的景色，一邊品嘗奈良佳餚。 另外負責人也會用兩年時間，利用當地材料及天然酵母，重新釀造失傳了70年的MARUTO醬油，之後會提供以此醬油及當地食材烹調的料理，讓人期待。

NIPPONIA 田原本 MARUTO醬油

地址：奈良縣磯城郡田原本町大字伊與戶170

房價：每人每晚19,000日圓（包早餐）