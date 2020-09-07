Mercedes-Benz新世代S-Class　11個必知

1/. Mercedes-Benz 新世代S-Class發表，車身長、闊及高分別達到5,320mm、1,954及1,563mm，車身尺碼進一步放大。

2/.軸距增至3,216mm，駕駛席膝部空間增38mm，後座膝部及頭部空間分別增23mm及16mm，尾箱容量550L(+20L) 。

3/.受惠於一些針對性車身空氣動力學設計細節，包括新的側鏡、輪圈及尾燈設計，成就低至0.22Cd.的風阻系數，連帶車廂寧靜度進一步提升。

4/.隱藏式門把設計，當感應車主走近，門把會自動伸出。坐上駕駛席後，可透過12.8吋中控屏幕下方的MBUX小型觸控鍵，點選預設的駕駛者設定，駕駛席和軚環會隨隨自動調至你的預設角度，然後才按engine start/stop鍵着車。

5/.車載全新第二代MBUX多媒體系統，對應車上5塊屏幕(前2後3)，當中前主屏幕及後排2屏幕屬OLED屏幕，並可互相分享多媒體資訊。附設的新Interior Assist功能，可透過安裝在12.8吋中控屏幕上的鏡頭和駕駛者的肢體動作，自動對相關的車上設備作出反應，例如：當駕駛者頭部向後擰向後擋風玻璃窗方向，系統便會自動打開遮光簾。

6/.大型抬頭顯示器加入了AR擴充實境功能，當處於導航時，系統會將AR擴充實境配合指示方向的動畫箭咀投射在前檔風玻璃上。

7/.由大約250顆LED組成的主動式氣氛燈，現與駕駛輔助系統連接，氣氛燈能在緊急或必要時轉成紅色發出警示提醒。例如：當你正打開車門準備下車，而剛好有車駛近並，車門上的氣氛燈遜即轉紅，提示有車經過，不要在此時大開車門下車。

8/.革命性DIGITAL LIGHT頭燈技術(選配)，能將偵測到前方路面的事物，例如：路上行人、隔離線的慢車等，以圖像將相關駕駛提示訊息投射在前方路面。

11+12+13+14】

9/.新12.3吋屏幕式儀錶配備多種不同顯示模式。

10/.屬選裝配備的後軸轉向系統，後軸轉向角最大為10°，相比於沒有加裝此配置的，迴旋半徑少兩米之多。

11/.當感應到將受到側面踫撞威脅，選裝的 E-ACTIVE BODY CONTROL懸掛(屬PRE-SAFE Impulse Side的一項新功能)，可在十分之幾秒自動升起車身最多8cm，能藉此將撞擊衝力轉移至特別堅固的車身下部結構。