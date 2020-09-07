虐姦拍上癮？關嘉敏期待成為性幻想對象

26歲的女子組合Bingo成員關嘉敏（Carman）為歌手KB（李健宏）獻出最激一次，在其探靈節目主題曲《又要睇又要驚》MV中扮演厲鬼，未被殺前有場超暴力的虐姦戲。當日她雙手被綁在舊式木豬肉枱上，遭男主角強尼變態式凌辱，在逾6小時的過程中不停遭兜巴星、粗暴扯爛衫致「飛Bra」，最令人慘不忍睹是將一紮燃燒中的香直插在她口中再進行強姦，在爆喊又大叫救命的掙扎期間，其手腕被粗紅繩磨損至流血及起水泡，由於恐怖感太逼真，直至cut機時，仍然情緒失控，抽泣聲連工作人員聽到也心痛，KB忙上前安慰。

Carman接受訪問再憶述被姦時，直言：「感覺好逼真，好似真係被人強姦咁，嗰一刻覺得自己就嚟死。」不過待心情平伏後，又覺得是好玩又開心，笑言：「因為終於做到個影響到人情緒嘅演員。」繼驚慄劇《黑市》後再被強姦，可擔心成為「御用被姦者」？自言重口味的她，笑言：「最好有多場強姦戲，咁我就好多嘢撈，如果啲觀眾唔悶又好鍾意睇我畀人強姦，OK㗎。」更笑言恨被成「性幻想」對象：「睇完都冇幻想先係最慘，如果有幻想證明我仲有啲吸引力，我最性感嗰part就係最沉重嗰part，都擔心啲觀眾唔受落。」

而KB就大讚Carman扮鬼入型入格：「佢發呆時，個樣好似鬼上身。」又誇強尼是繼黃光亮及成奎安等後，有天賦扮「壞人」的潛質樣。至於可擔心MV太激遭網上平台禁播？他超淡定說：「唔算太淫穢，個MV係表達人恐怖過鬼。」