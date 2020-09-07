低頭族救星　「手機監獄」醫治手機癮

你冇睇錯，這個是專為手機而設的監獄。只要將手機鎖入去，低頭族就會馬上抬頭做人。（互聯網）

睡醒第一件事是搵手機，睡前最後一件事是看手機，低頭族的生活真是「機」不可失。人與人之間的交流愈來愈少，專注力不集中、通宵捱夜等都是手機惹的禍，加上疫情期間天天在家，相信不少人的手機癮都嚴重了，真的要諗諗計治治佢。

早前美國男演員Trevor Donovan在網上發起在無電、無Wi-Fi的無人島生活30日，若成功即可得4萬美元（約HK$30萬）的挑戰 。如果覺得一斷要斷30日太有難度？不如買個「手機監獄」試試先啦！為了令大家抬頭生活，網上竟然出現了一款專為手機而製的迷你監獄，監獄內可以容納5部手機，聚會的時間把手機放在裏面排排坐，就可以專心傾偈喇！以後只要你想集中注意力，只要把手機鎖起來就可以做得到。

「手機監獄」設有一把鎖和兩條鎖匙，不過若你是大頭蝦，經常遺失東西的話，就要小心啲保管鎖匙。此「手機監獄」還有另一款電子版，鎖被換成警報系統，只要大家在設定時間前打開監獄門，警報系統就會發聲「通緝」，好搞笑！而且電子版還可以連充電線為手機充電，真是非常貼心。