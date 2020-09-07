MV太出位影響形象　J.Arie堅持上架失拍劇工作

歌手雷深如（J.Arie）今晚於觀塘開Live，以長直髮示人被讚「好女仔」，她透露：「其實配合我隻新歌《雙面哈菲》嘅形象，我會鬢到全頭辮仔，為咗慳時間，平時鬢住辮瞓，結果甩咗好多頭髮！」

她自爆花了9個月時間、6位數製作MV，由於意識大膽又有自毀鏡頭，身為邵氏旗下藝人的她，被公司勒令下架，不過她未有聽從：「都明白公司係為我好嘅，擔心影響咗我以後嘅內地工作，同埋播出佢哋都會有問題，但係我心血嚟。就因為我堅持，嚟緊拍劇工作應該冇咗嘞，不過我係音樂第一。」目前相關MV仍能於社交網收睇，她剪了一個「乾淨版」給電視台播放。

今次MV製作令J.Arie「一貧如洗」，她卻未有後悔：「每次都係咁，通常花6至9個月還晒，依家啱啱清晒債。（準備又再燒銀紙？）係嘞，年尾左右我會有一首情慾作品，已經叫填詞人盡寫，相信MV會有色情場面，我仲諗緊自己嘅尺度去到邊。（露兩點？）我諗我可以接受背部全裸！」

問到刻下如何儲生活費，她坦言：「我真係乜都做，好似依家幫人補習英文，或者喺社交平台直播，都有啲人打賞吓，OK嘅。」