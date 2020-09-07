雖然已「立秋」，但天氣依然熱到High High，有時仲因為流完一身汗想飲啲冰凍解渴飲料，之不過汽水實在太高卡高糖，始終唔係太健康，幸好仲有其他好選擇，就係天然椰子水，雪凍飲用，清爽解渴，早前還有新品牌登場呢！

色澤超搶眼球

作為全新品牌，Natnat粉紅椰子水以100%純天然及營養豐富作賣點，屬香港本地品牌，原料來自優質的手工採摘椰子，當中含有高水平的抗氧化劑、酶、多酚和鉀鹽、無添加糖、水或防腐劑；而一盒330毫升的椰子水含抗氧化劑和多種營養素，包括維他命C、鎂和鉀等。為何是粉紅色？原來是高水平酶和多酚化合物的椰子水暴露於光和空氣中便會變成粉紅色，既是自然化學反應，亦是來自大自然的天然抗氧化劑。經特別處理，粉紅椰子水保留活性酶及營養成分，猶如品嘗到新鮮剝殼椰子的清爽和堅果味道。此外，品牌使用了可生物降解的甘蔗環保包裝來替代塑料包裝設計，積極減低對環境的影響。

時尚型格新裝

另一個較為人熟悉的椰子水品牌jax coco，標榜100%純天然，採用菲律賓火山區新鮮幼嫩青椰子提取而成，經微過濾處理，有效保持椰子最柔滑的口感及營養價值；零脂肪、零膽固醇、低卡及無添加糖。品牌最近推出全新鋁罐裝，為粉絲帶來全新時尚感覺。全新裝有純椰子水及純椰子水加椰子肉粒兩款選擇，以白底黑字配以新鮮椰子圖案及青綠色的椰子樹樹葉點綴而成，設計簡約，風格獨特，帶點藝術感。據知品牌亦有全新設計的紙盒包裝，但要粉絲耐心等待，因為要待2021年才推出市場呢！