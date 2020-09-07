擔心「見光死」　蕊蕊私藏男友有婚數

藝人蕊蕊與金剛分手多年，終傳來喜訊與圈外男友Mr.Chan熱戀中。曾抗拒與圈外人拍拖的她，給予現任男友80分高度評價，明言雙方朝着結婚方向發展，但為免戀情「見光死」，她堅持保持低調，將男友視為「受保護動物」。

藝人蕊蕊2016年與金剛分手後，終於覓後如意郎君。談到與男友相識經過，她甜絲絲表示是在朋友介紹下認識，至今已「了解」一年多，對方給予她莫大的安全感：「佢唔鍾意出去玩，如果我出去佢又唔會點管我。（會唔會同你出去？）佢好怕醜，試過帶佢出去，介紹畀朋友識，不過佢真係唔講嘢。」

雖然男友不是浪漫型，但蕊蕊仍給予80分，坦言雙方有結婚共識：「佢好重視我，畀到安全感我，但唔識浪漫，好似情人節咁，我要同佢講記得買花畀我。（最夾嘅一個？）都係，我同佢好多嘢都好似，大家都幾鍾意留喺屋企過家庭式生活，我哋都係朝結婚方向發展。（會生小朋友？）我覺得自己都係小朋友，未有計劃，諗起要生真係好大壓力，我仲有好多嘢想做。」談及何時公開男友的神秘面紗，她卻耍手擰頭，視男友「受保護」，拒絕曝光。

曾揚言拒絕與圈外人拍拖的蕊蕊，承認想法有所改變，她說：「啱啱入行嗰陣，同一個圈外男仔一齊，佢好唔明白我哋工作模式，有時通宵拍戲後，食少少嘢先返屋企，但佢都唔放心，有時又會覺得我哋好多誘惑，面對好多靚仔靚女，但其實我哋見慣冇咩感覺。試過同圈內人拍拖，又係好麻煩！」