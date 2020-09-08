藝人出門意外頻生！蔣家旻蒙古遇車禍撞傷頭

藝人鍾欣潼於廈門拍劇，於入住酒店發生意外，撞到額頭而要入院縫針，其實不少藝人於外地工作時都曾發生意外，幸而好多時候都有工作人員陪伴，不至於太徬徨。

蔣家旻：「2016年幫公司去蒙古國拍旅遊節目時，嗰陣發生交通意外，架車左閃右避，之後我成個人彈上車頂，撞到個頭腫咗，不過返到香港我都冇睇醫生，都係等佢自己慢慢消腫。」

龔嘉欣：「好多年前做模特兒，有一次要去日本影相，我帶咗好多衫、日用品同化妝品，總之好多嘢落個篋度，搞到個篋好重，去到酒店房又要將個篋放上行李架，當時又冇搵人幫手，到搬上去時又放唔好，個篋跌咗落嚟壓到腳面腫咗，嗰次之後都會小心，唔敢一次過放咁重嘅喺篋度，會分開番啲嚟放。」

羅仲謙：「幾年前喺內地拍劇收工坐劇組車返酒店，嗰陣係約深夜十一點，點知突然撞車，對方架車翻轉咗，自己都嚇咗一跳，我就整親膝頭，去咗醫院照X光，冇乜大礙出咗院，對方亦冇事，相當好彩，好在當時有同事喺身邊，否則都會幾徬徨。」

谷婭溦：「記得上年喺美國工作嘅時候，我水土不服導致發燒、喉嚨發炎，不過喺外國睇醫生唔係太方便，工作人員搵咗個華人醫生嚟幫我睇症，但原來佢哋嗰邊嘅醫生唔會提供藥物，要另外搵人去藥房買，但係當地工作人員又冇我嘅身份證資料，幾經轉折先買得到，好彩最後我都趕得切喺上台演出前食藥。不過一演出完就要趕飛機去西雅圖，我又唔夠休息，搞到行都行唔到，要用輪椅推住我落機。」

譚杏藍：「之前同成班朋友去蘇梅島旅行，出事呢就係我嘅朋友，而我就係目擊成件事發生，都真係幾恐怖！喺呢個旅程我哋主要以電單車代步，當時喺我前面架電單車，就係有個男仔朋友車住個女仔朋友，點知突然有強風，就吹跌男仔朋友頂帽，咁佢就即刻擰轉頭望，同時堂軚就擺側咗一邊，而當佢望番前，前面就有架大貨車迎面駛緊過嚟，一避之下成架車炒咗落地下，個女仔仲飛咗出去兼頭着地，傷得好重，流血又郁唔到，我哋就即刻同佢去醫院，縫咗針都冇事，傷嗰個位依家都生番啲頭髮出嚟。」