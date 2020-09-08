東方日報C1：阿嬌酒店撼爆頭縫幾十針恐破相

鍾欣潼（阿嬌）昨日凌晨於內地廈門酒店房的洗手間暈倒，頭部撼正雲石，傷勢嚴重恐有破相之虞，即送院治理，其傷口長達6cm，共縫了數十針，嚇得經理人霍汶希及閨蜜容祖兒從北京飛抵當地照顧。據知，阿嬌獲頂級整容科院長接手跟進，力保招牌靚樣！

現於廈門趕拍網絡大電影的阿嬌，傳出頭部受 重創消息！昨日凌晨2時許，她在酒店洗手間突然見暈跌倒，頭部猛撼雲石邊，傷口隨即血如泉湧，但她保持冷靜，致電同事求救並入院。獲通知「阿嬌出事」的經理人霍汶希（Mani）及好姊妹容祖兒（Joey）大為緊張，即搭最早班的航機從北京飛往廈門了解情況。而阿嬌擔心入院會影響昨晨6時開拍的最後一場戲，曾打算負傷上陣，但遭Mani極力阻止。

整容科院長跟進

由於情況緊急，阿嬌先往距離酒店最近的醫院，接受頭部檢查及掃描，發現其眉骨位置的傷口長達6cm，而且非常深，必須進行縫針手術，由內層肌肉到表皮，總共縫了數十針。當Mani和Joey趕到了解情況後，即安排阿嬌轉到專科醫院作詳細檢查。昨日Mani代阿嬌在社交網報平安，公開她瞓手 術床、被醫生檢查傷口，以及縫針後用紗布包紮右邊眉骨的照片，可見阿嬌精神尚可，而她亦已向家 人及公司交代傷勢。

Mani受訪時表示：「阿嬌現時留院休息，狀況平穩，未能親自向外界致謝，感謝外界關心。（怕阿嬌破相？）公司會搵最好嘅醫生將佢嘅傷勢醫好，會保住個靚樣，Joey會陪住佢。阿嬌好堅強，仲安慰番驚魂未定嘅Joey。」據知，在任達華介紹下，阿嬌於黃昏時由頂級整容科院長拆線後重新縫針，估計最 快7日後才拆線。而她同時趕拍兩部網絡電影，依其 健康狀況看來，所有工作均要延期。意外發生前， 阿嬌狀態大好，於社交網上載剪了頭髮的索女相， 還讚秋天天氣好舒服。

賴弘國玩「雙人運動」

阿嬌發生意外，搞到粉絲勁擔心！不過其前夫 賴弘國現於佛山，昨日網晒偕索女在健身房做「雙人運動」的照片，即被網民鬧爆還有心情孖靚女出 汗：「你是她的前夫，總要有些人性吧」、「你前妻弄 到頭」，他知衰後補鑊表示暫未聯絡上阿嬌，希望她早日康復。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：