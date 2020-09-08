生肖指數　是日吉星：豬

鼠：→ 要面對的都是你感興趣的事情，你有能力做到最好，使你感到興奮。

牛：→ 綠色能夠提升你的情緒控制力，在需要冷靜的時候，多用綠色對你有幫助。

虎：↓ 對工作上的不滿逐漸增加，更會被某人從中搬弄是非，但影響不太大。

兔：→ 這天適合獨處，否則容易與人發生爭執！做好手上事情，別理會他人吧！

龍：→ 別急着把做事，事前規劃很重要，凡事應三思後行，一切會變得更容易。

蛇：↓ 與朋友若是有財務上的來往，每樣項目都要記錄清楚，免發生不愉快事件。

馬：↑ 愛情運上升，這使你心情變靚，成功的時候已經很接近，宜再努力呢！

羊：→ 綠色潛藏着無限的生命力，特別當你須要面對無數競爭，絕對要多用。

猴：↓ 是日沖煞，工作上會有小波折，適當地得過且過，千萬別雞蛋裏挑骨頭。

雞：→ 為自己的未來好好努力！只要持續做下去，很快能解決眼前的煩惱。

狗：↑ 中午後運氣開始上升，不妨把重要的事情安排在這時進行，成功機會大。

豬：★ 工作上表現得相當機靈，但不要在別人面前太賣弄小聰明，會弄巧反拙的。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌