白羊：財運稍佳，事業及正財運持續回升，議價力較強，求職、轉職或謀事等將較利好。

金牛：職場人事變動雖或持續，但人氣較佳，合作及人際關係，以及溝通等情況較佳。

雙子：體能不穩，工作壓力或會較大，但精神狀態稍佳，趁午間輕鬆一下，助提升鬥志。

巨蟹：社交運較佳，人事及感情問題將較和順，戀愛運轉佳，單身朋友宜多聯誼會友。

獅子：辭令及人氣一般，但事業運稍佳，求職、轉職或謀事等卻機遇不乏，宜積極行事。

處女：公幹、出勤及海外項目等，進度將較平穩順暢，但體能不穩，多休息助增進度。

天秤：感情生活或較不穩，但家人、夫妻關係將較平穩，已婚者可借親密活動增進情誼。

天蠍：家庭及戀愛運稍佳，已有固定伴侶的朋友，相處情況將較甜蜜和順，宜多約會。

人馬：體能回穩，工作運回升不少，出勤、公幹等合作及人際關係較佳，有助維持進度。

山羊：人緣及桃花運稍佳，親子及感情關係較為平穩，身邊人較能體諒，宜多作交流。

水瓶：情緒及精神稍佳，家庭運回穩不少，利增進情誼及溝通，宜多交談，以加強默契。

雙魚：人氣、辭令及溝通力甚佳，人際關係將較平穩融洽，但仍需多予耐性，注意溝通。