寵物家具　實用又好Chill

身為寵物主人，當然有求必應，因此林林總總的寵物用品如睡床、玩具等塞滿一屋，完全無美感可言。其實只要識揀，寵物家具不但能完美融入家居設計，也可加強主人與愛寵之間的互動交流，部分更出自名師設計，實用之餘仲好Chill啊！

儲物櫃藏玩樂區

喜愛匿藏是貓咪的天性，瑞典貓咪心理學家Susanne Hellman Holmström深明此道，與室內設計師 Eleonor Moschevitz 聯手，為瑞典自助式儲存公司 24 Storage設計了Cat Flat。在胡桃木儲物櫃的外觀下，其實內藏跳台、隧道、抓板等玩意，讓貓咪可以在專屬的封閉環境中有安全感的同時，亦能隨意移動到各層玩樂。

貓樹散發自然美

要數手工及用料精細，一定要介紹日本貓咪家具品牌RINN與Yoh Komiyama合作設計的NEKO貓咪樹，其圓樹形外觀，採用橡木、楓木、山毛櫸等優質木材製造，配合丹麥品牌Kvadrat的紡織布墊、100年歷史的日本傳統麻繩，讓貓咪可在充滿大自然氣息的環境下休憩、玩抓柱，好不悠閒。

降噪設計保寧靜

想確保主子每晚都在寧靜的空間中休憩？Ford運用自家的降噪技術，研發出降噪狗屋(Noise cancelling kennel)，其內建的感應器應用相同原理，有效阻絕外來噪音。同時搭配高密度軟木外殼，並帶有通風設計及自動門，讓牠們在沒有主人幫忙開關門的狀況下，也能進出自如。