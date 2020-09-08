【人生低谷】羅志祥頹廢Look曝光　唯一冇變係黑眼圈

台灣舞王羅志祥（小豬）自從遭內地網紅周揚青「毀滅式分手」後，事業跌落低谷，而且好耐冇上載過自己大頭近照，最近佢喺社交網上載嘅照片大多數係遠距離拍攝，或者以黑色做背景，跟本就睇唔清個樣，同以前近距離自拍，大騷靚仔樣截然不同。

今日小豬終於上載自拍大頭短片，見佢個樣都相當頹廢，頭髮長到已經遮住眼，估計有幾個月冇修剪，而且面頰凹陷，明顯瘦咗好多，唯一冇變就係個黑眼圈仍然又大又黑，相當搶眼！

小豬今次拍片後放上社交網的限時動態，所以網友都留唔到言，未能看到網友對佢嘅評論，另外，佢又上載電影的截圖及綠豆湯的照片，睇嚟零工作嘅佢惟有喺屋企睇戲食嘢打發時間。

而小豬舊愛周揚青晒出與好友聊天記錄分享生活日常，聊天中使用繁體字引發網友猜測，周揚青評論區表示「和台灣朋友聊天沒切換過來」、「不是你想的那樣」。

之前，周揚青發文宣布同羅志祥分手，曾寫道「終於不用為了你看懂一直打繁體了」，之後周揚青發動態均使用簡體字。此次，她也解釋了用回繁體字的原因，是因為要和台灣的閨蜜聊天，而與羅志祥無關。