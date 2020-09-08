真確診還是被屈？網民唔信碧咸夫婦中新冠肺炎

英國萬人迷前球星碧咸（David Beckham）夫婦被《英國太陽報》爆3月初時「中招」確診新冠肺炎。消息傳出後立即惹來一眾網民爭相留言討論。

有網民批評夫婦自私周圍「播毒」之外，亦有不少網民唔相信碧咸夫婦「中招」！有網民留言說：「好好嘅笑話。」另有網民暗寸《英國太陽報》吹水：「秘密抗新冠肺炎，仲可以家中起蜂巢，勁呀！」幾個月前，碧咸被老婆Victoria拍片爆在家中起蜂巢。而碧咸夫婦於報道指他們確診期間冇間斷於社交網上載照片更新近況。Victoria上載與家人為母親慶生日的照片之外，碧咸亦有上載與兒子踢波的照片。其中他亦有拍照呼籲Fans留在家中抗疫。照片中碧咸個樣好精神唔似有病。

查實碧咸一向都與《英國太陽報》有牙齒印，早於2017年，碧咸曾被對方爆多年來落力為公益出力，只係想攞到爵級司令勳章或以上封銜。因而令他的正面形象插水。其後《英國太陽報》一直咬住碧咸夫婦唔放多次爆料指Victoria經營時裝店不善長期蝕錢要靠老公「填氹」，而疫情爆發期間更指她冇錢出糧逼員工放「冇薪假」更向政府申請撥款出糧來解困。而今年5月，《英國太陽報》刊登出碧咸剪短髮自拍照，並暗寸他人到中年禿頭變「地中海」。即引起網民熱議！

除了碧咸之外，《英國太陽報》亦涉嫌針對另一男神荷里活影星尊尼特普（Johnny Depp）。尊尼去年入稟控告《英國太陽報》誹謗，指控他們報道指他虐打影星前妻安芭赫德（Amber Heard），而案件7月開審並預計將於今個月有裁決。