背紀香沙沙滾　片岡愛之助偷傳情慾短訊撩女

相隔7年添食的日本神劇《半澤直樹2》，自播出以來收視高企，在當地再掀熱潮，帶挈劇中扮演乸型稅務官「黑崎」的48歲歌舞伎演員片岡愛之助，同樣再受注目。片岡於2016年3月與過氣性感女神藤原紀香結婚。婚前被揭育有私生子的他，原來婚後亦曾背住老婆紀香沙沙滾，被雜誌踢爆與28歲女模A子互傳情慾短訊。

自稱是歌舞伎戲迷的A子，向雜誌公開與片岡的合照。她透露於2016年10月經相熟社長介紹，在後台與片岡首度見面，兩人即場交換聯絡方式，其後不時互傳短訊交流。最初片岡表現紳士，但漸漸變本加厲，追問女方有否玩過雜交，又要求女方向他傳性感照。但片岡十分小心，雖然他曾追問女方下榻酒店房間號碼，但卻未有赴會，雙方沒有私下見面發生關係。直至2018年3月，未知遭紀香發現，片岡突然對不再回覆女方短訊，雙方關係亦告一段落。

另一方面，男主角堺雅人日以繼夜趕拍劇集，回家後子女已睡覺，他又要忙於背劇本，只得兩小時睡眠時間。他日前便被拍到憔悴開工，加上同劇31歲女星階戶瑠李日前因病猝逝，令堺雅人與劇組得知噩耗後也大受打擊。