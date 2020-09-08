沙田區大包圍　大牌檔熟食檔外賣堂食優惠

對60、70後嘅人來說，屋邨大牌檔可謂童年回憶，當中唔少人更係由細食到大添！可惜依家大牌檔可以說賣少見少，可幸沙田、大圍一帶仍有不少大牌檔及熟食檔，唔少食肆近期更推出外賣優惠，由即日起至11月29日期間的「連環大激賞」活動入面，於區內唔少指定熟食檔消費可享多重優惠，仲有免費派發附有飲食優惠券嘅沙田區遊歷及大牌檔飲食攻略兼有唔少親子行程好介紹，駕駛人士更可以獲得額外免費泊車優惠及入油優惠券添呢！

即煮海鮮

位於禾輋邨內的「明記海鮮大排檔」，標榜食客可以到街市選購海鮮回食店由師傅即場炮製，可以說新鮮海鮮均是即叫即煮，別具風味。於星期一至五下午2時至4時，惠顧粉麵、飯類及點心，堂食及外賣自取均可享八折優惠。

馳名燒味

唔少人都試過長輩以燒味加餸吧！而位於顯徑邨的榮發燒味茶餐廳，每日明爐燒製脆皮腩仔、蜜汁叉燒等，加上奶茶香濃味美，深得街坊歡心；而店家由即日起，全日外賣88折，幾時歎大舊叉燒都無問題喇！

出爐麵包

每日三點三，係唔少人嘅下午茶時間，一杯港式奶茶加個出爐麵包，一絕！位於沙角邨的金沙角冰室，每日都有菠蘿包、雞尾包等港式包點新鮮出爐，最重要是價格相宜，係街坊「Afternoon Tea」好去處；餐廳於晚上6時後外賣自取可享9折優惠，折後滿HK$100即送口罩一包，每包5個，送完即止。此外，於晚上6時至10時，惠顧滿HK$100元更可享送餐服務（只限乙明邨、博康邨及沙角邨）。

鑊氣小炒

最多人去大牌檔會揀鑊氣小炒來品嘗，而位於美林邨的金凱小廚，主打中菜小炒，仲有招牌酸菜烤魚及人氣的雞煲，隨時KO幾碗白飯，即日起晚市時段所有炒粉麵一律HK$45元，惠顧小菜可享9折優惠。