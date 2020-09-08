愛犬淋巴癌第五期！許芷熒自責太專注愛女：令佢唔開心

前港姐季軍許芷熒（Whitney、前名：許亦妮）本來養有兩隻雪橇狗Cooper同Enzo，2月時佢誕下囡囡「馮寶寶」，變成一家五口，相當幸福！不過佢喺社交網表示Cooper患上了淋巴癌，依家更係癌症第五期！

Whitney透露8月23日聽見Cooper抖氣好大聲，諗住觀察幾日，點知情況冇改善，然後有一日，佢摸Cooper個頭同頸，摸到頸上面嘅淋巴已經發到好大！8月28日，醫生初步確定Cooper應該有淋巴癌，如果乜嘢都唔做，可能得幾星期命！9月1日，佢再帶狗狗去睇專科，證實Cooper已經患上第五期淋巴癌，而且毒素好高，要即刻做化療保命！

佢好感恩Cooper做完第一次化療，情況已經有好明顯嘅改善，精神咗好多，胃口亦好好！Cooper嚟緊會做為期6個月嘅化療，不過醫生話淋巴癌復發機會好大，所以佢依家好珍惜同Cooper相處嘅日子，買多啲生日蛋糕同Pizza皮佢食！

佢又好自責同後悔，覺得生完個女後忽略咗愛犬：「我自己亦有自我反省，覺得自己生完馮寶寶之後好似冇咁關注Cooper同Enzo，亦有可能因為咁，令到佢哋唔開心，其實狗狗會感受到的，當佢哋被忽略，或者唔開心，都會同人一樣可能會病。亦有一個靈性角度嚟睇，可能狗狗會覺得自己嘅使命已經完成，我哋已經唔需要佢，所以係時候去彩虹橋……」佢感謝上天，畀多啲時間佢哋：「我都會盡我一切能力，將時間同愛分配得更加平均。」