秋冬大熱服「色」　Pantone「朦朧玉色」

踏入秋天，就一定要換上深沉色調服飾？又未必，Pantone早前與法國時尚趨勢預測公司Heuritech一同推出的2020秋冬5大重點色系當中，就有一款迷濛中帶點翡翠色調的「朦朧玉色」（Misty Jade 13-6008 TCX），討論度相當高，而且不論台灣或韓國的女星都熱捧此色，紛紛把這帶有清涼感的色調着上身。

事實上，Misty Jade雖然不算太顯眼，但帶點朦朧和低飽和度的薄荷綠，反而更凸顯清新氣質，穿上身能為紛擾的日子注入一股寧靜的力量和滿滿的治愈感。更重要是這顏色不挑膚色，任誰都易穿得美。好像台灣女星曾之喬與重量級KOL莫莉便是最佳例子，前者膚色白淨，後者擁有一身小麥肌，但穿上朦朧玉色的服裝後都同樣散發時尚氣質。

這色調落在不同設計上，能帶出不同的悅目效果，例如簡單一條絲質連身裙已經可以凸顯女生高貴柔美的一面。若變身為一整套朦朧玉色西裝套裝，就會散發職場女性的氣場。若你未有信心駕馭同色系穿搭，也可以學韓國人氣偶像太妍般以較女性化的朦朧玉色Cardigan示人，內襯同色背心，感覺清春甜美，而且透明感重的朦朧玉色，大大打破秋天的黑白灰框框。女生們也可以朦朧玉色鞋履和手袋等配飾去點綴日常打扮，就能夠低調的趕上Misty Jade熱潮，以不一樣的時尚姿態點亮浪漫秋日。