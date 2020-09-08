董折同浦銘心感情線鋪足三年　麥浚龍新歌斷情絲

歌手麥浚龍（Juno）新歌〈我在切爾諾貝爾 等你〉選擇以切爾諾貝爾這個地方作為題材，其實是三年來的精心鋪排，他說：「呢個地方開始咗董折同與浦銘心呢個故事起源，三年嘅企劃，應該喺呢度完結。切爾諾貝爾呢個地方，經歷一夜突變，冇一個圓滿嘅下場，呢個地方象徵咗人生嘅荒誕同與失落。」

作為最終章的歌曲，這首歌用上較甜蜜的曲式，以鋼琴及小提琴作為編曲主軸，以突顯那份甜蜜感覺，但歌曲尾段曲風突然轉換，並以長達分半鐘的純音樂作結，Juno解釋是想用作描述董折的心態說：「唱完呢首歌，但我諗有一段角色心態上嘅突然轉變，一段較叛逆、無奈嘅畫外情感，係同故事情節有關。人生唔係淨係可容納感情，仲有種種無可奈可身不由己嘅事變。」

為了配合歌曲主題，今次的唱片封面，以至系列照片，都設定Juno身在切爾諾貝爾核電廠災難附近的城鎮普里皮亞芝（Pripyat），並站在標誌性的摩天輪前留影，加上猶如廢墟的場景設計，整體感覺猶如Juno親身前往當地拍攝一樣。

其實Juno對切爾諾貝爾的情有獨鍾，始於13年前，他分享道：「13年前開始留意呢個地方，一直都好鍾意，都好鍾意有關呢個地方嘅故事、影集，甚至未有《the album part one》的存在之前，已覺得呢片『可惜』嘅地方。之前拍攝電影《風林火山》都諗過去當地取景，可惜當時因為有關輻射帶來嘅問題，如逗留時間、拍攝人數、安全性、還未開放等而未能在當地取景。近年聽說好似話好啲，但暫時還未有前往嘅打算，慶幸近年多咗有關呢度嘅電影、劇集，畀人多啲了解呢個地方。」