東沖有料到：泰航還健在

泰航位於泰國曼谷的總辦事處，其員工飯堂現已改成對外開放的主題餐廳，吸引不少當地人前往光顧。（互聯網）

之前有消息傳出泰航將會破產，一眾網民也隨即擔心該航空公司會否執笠。其實破產跟執笠是兩回事，基本上該航空公司沒有亦不會倒閉。

所謂破產，不過是要處理一些法律程序及管理變動而已。其實泰航仍有運作，例如現時居港泰人和需要前往泰國探親或公幹的人士，透過泰國駐港領事館辦理簽證後，也是乘坐泰航到泰國。該公司的香港辦事處也沒有裁員，基本上一切如舊，不過暫時處於半冬眠狀態。

而泰航位於泰國曼谷的總辦事處，最近便推出了一項全新服務——位於總部第2期大樓2樓的員工飯堂，現已改成對外開放的主題餐廳，其主題也理所當然是「泰航」了。

進入餐廳時除了採用登上飛機的樓梯，就連部分椅子也是飛機座位，也有機組服務員打扮的侍應跟你合照和提供Service，並且有不少模型飛機讓你打卡。不過吃的並不是飛機餐，而是提供由廚師即時炮製的多款美食。

上星期恰巧是泰國潑水節的假期，當日眼見不少本地人前往幫襯，彷彿都是來懷緬乘搭飛機的種種滋味。如果你身處曼谷又想光顧的話，餐廳只於周三至五上午9時至下午2時營業，有機會不妨去開餐兼打卡留念。所謂窮則變、變則通，破產並不等於世界末日，最緊要樂觀地面對。

據講泰航於史隆路的Office，稍後亦會改裝成類近風格的餐廳呢！

胡慧沖