《愛．回家》賈名媛！「四料」冠軍蔡菀庭告別香港？

現年26歲、曾奪得2017年《多倫多華裔小姐競選》「四料」冠軍嘅蔡菀庭（Tiffany），喺2018年參選《國際中華小姐》後加入無綫，佢突然喺社交網上載一張喺香港街頭影嘅相，留言：「陪我長大，伴我成長，感激一直在身邊的你們。」唔少網民都問佢係咪離開香港呀？

Tiffany之後再晒出喺機場影嘅相，寫上「好久不見的地方」，又話：「從2歲把我照顧到現在，謝謝24年陪伴着我成長，終於要退休回家，Love You！」原來係工人姐姐要走唔係佢走，令粉絲都鬆一口氣！尋日佢再上載同狗狗影嘅相，玩得相當開心，喺《愛．回家》飾演熊心如嘅蘇韻姿大讚：「😍😍 2 cuties! 」

Tiffany曾拍過不少劇集，包括《陀槍師姐2020》、《愛美麗狂想曲》、《反黑路人甲》等，多次客串《愛．回家之開心速遞》，最為人熟悉嘅係飾演「藝真」一角，雖然戲份唔多，但短裙上陣晒美腿而成功吸引觀眾眼球！而日前嘅一集都見到佢嘅蹤影，喺劇中劇《金剛門傳》做賈名媛一角影射大小姐，入型入格夠晒乞人憎！