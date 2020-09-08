「大神」新機Digital Slim　瘦身不減力

購買吸塵機除咗睇吸力，重量都好重要，否則用時舉高放底都咪話唔手軟。Dyson今年好積極，繼V8 Slim Fluffy及V11升級版後，日前再發表新型號Digital Slim，主打賣點正是「輕」，全機重量僅1.9kg，體積比V11減少20%，重量減輕30%，兩者拍埋明顯見到新型號細一個碼！實測所見，單手舉起V11吸天花高處，使用一段時間後男士也有少許手軟，要換手甚至雙手把持，但新型號重量及把手位都經常改良，女士也能輕鬆舉起。

成功偷輕皆因用了一體式機身，同時改良了密封式設計、鉚釘和機件外殼，單是延長管就比V11系列短12%和薄6.3毫米。另一方面，它的軟絨毛滾筒吸頭也減輕了40%，彎曲幅度增加20%，並在底部兩側加入凹槽，使吸頭更好地覆蓋邊緣位置，毋須反覆推拉就能吸走牆邊灰塵。

新機吸力沒有因為減磅而縮減，改良版Hyperdymium摩打由26位工程師花費2萬小時研發出來，每分鐘轉速達到120,000轉，配合11個渦旋式氣旋能產生100,000g離心力，有效從氣流中分離塵垢，而氣旋開口又比V11擁有較闊半徑，有助減低能量消減。官方數字顯示，其過濾系統能夠捕捉99.97%小至0.3微米的微塵，同時排出潔淨空氣。

續航力也值得一提，舊型號的7芯鎳鈷鋁電池可用60分鐘，雖然新機改用5芯電，但運行時間也長達40分鐘，並一如「前輩」般可以換電，最長提供80分鐘清潔時間。吸頭方面，LED隙縫吸頭V11早已有，此機配備並不出奇，叫人驚喜是全新低處清潔轉接頭可作90度屈曲，毋須彎腰就吸到梳化或床底深處，容易腰痛人士必Like！新機在重量、吸力、續航三方面都取得平衡，美中不足是仍然沒有一個收納架可放置全部吸頭，而且吸頭「獨家村」，並不兼容其他舊型號。價錢方面，入場費約$4,200，仍然很貴，但已比V11「親民」，想試新吸塵技術不妨考慮。