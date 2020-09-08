長澤正美舊愛　伊勢谷友介涉藏大麻被捕

曾演電影《浪客劍心》的44歲日本男星伊勢谷友介，驚爆藏毒被捕。他涉嫌在東京的寓所內持有7.8克乾燥大麻，警方又其客廳的抽屜發現4包，合共20.3克的大麻及吸食工具，以違反當地的大麻取締法將他拘捕。伊勢谷早前在影音平台頻道公開有關寓所的短片，其後已被刪走。

伊勢谷友介是上月離世的著名設計師山本寬齋的同父異母兄弟，他於1996年以模特兒出道，曾於米蘭行騷，之後他轉戰影視界，曾參演電影《花樣奇緣》、《浪客劍心》、《日間演奏會散場時》等。他與尊尼男團Sexy Zone成員中島健人和King & Prince成員平野紫耀的劇集《未滿警察Midnight Runners》，扮演正氣警察教官，劇集於上周六播畢。他被捕兩日前，剛與老牌女星吉永小百合拍畢明年上映的新片《命之停車場》。他有份演出男星佐藤健主演的《浪客劍心最終章》，扮演「四乃森蒼紫」，恐會令電影明年上映受阻。

其感情生活十分精彩，入行以來曾與女星廣末涼子、木村佳乃、比留川游等圈中索女拍拖。2015年，他與長澤正美因女方迫婚不遂而分手後，被爆撻着出身名門的女模森星。